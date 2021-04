"Con un'altra maglia? È fantamercato". Una dichiarazione d'amore alla Juventus quella firmata da Giorgio Chiellini ai microfoni di "Sky Sport". L'esperto difensore centrale, contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, chiude categoricamente a un futuro con un altro club che non sia quello bianconero:

"Sicuramente non in Italia e in Europa. Non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione attuale".

Il futuro, però, è un tema caldissimo perché è in scadenza non solo il contratto di Chiellini, ma anche quello di un certo Gigi Buffon. Due bandiere del club che non saranno mai un problema per la Juventus, come sottolinea orgogliosamente Chiellini:

"Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Gigi avessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai".

Chiellini: "Se penso ad allungare la carriera? Tocco ferro e..."

