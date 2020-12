A pochi minuti dalla sfida contro il Parma , Paratici ha mostrato grandissima tranquillità sul rendimento della Juventus . Per i vertici dei bianconeri la squadra è in crescita e già ora si stanno vedendo i miglioramenti rispetto all'inizio di stagione . Insomma c'è ottimismo all'orizzonte, considerando che la distanza con la vetta della classifica è assolutamente recuperabile e in Champions si è vinto il proprio girone. E su Dybala...

Le nostre prestazioni sono in grande crescita, ogni partita miglioriamo. Abbiamo fatto un'ottima partita con l'Atalanta, c'è rammarico perché abbiamo avuto tante occasioni, ma i punti li guardiamo alla fine. L'errore di Morata? Noi non giochiamo solo per i due attaccanti, mandiamo tanti giocatori in zona gol, la lucidità deve essere di tutti. La rosa è molto competitiva, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti cercando di migliorare domenica dopo domenica