A pochi istanti dall'inizio di Juventus-Sassuolo, Paratici ha risposto dell'eventuale interessamento dei bianconeri su Locatelli. Al di là della stima per il centrocampista degli emiliani, non sembra esserci una voglia importante di aprire una trattativa per lui. Anche sul fronte attaccanti, il dirigente bianconero ha spiegato che non c'è nessuna fretta per arrivare ad un vice Morata. Sarà davvero così?