In caso di mancato rinnovo prima di domenica, non devi scendere in campo con la Juventus. Non c'è il virgolettato, ma le parole dei tifosi della Curva Sud rivolte a Gigio Donnarumma sono state queste. Quando? Alle 11.30 di sabato, prima della partita con il Benevento ( . Non c'è il virgolettato, ma le parole dei tifosi della Curva Sud rivolte asono state queste. Quando? Alle 11.30 di sabato, prima della partita con il Benevento ( vinta poi per 2-0 ). Dove? A Milanello. Lo riporta Sky.

presente". Le posizioni ormai si conoscono: Mino Raiola preme per un rinnovo a doppia cifra (si parla di almeno 10 milioni di euro), mentre il Milan non si smuove dall'ultima offerta, 8 milioni, quella definitiva. Intanto Gigio non parla. Per questo i tifosi della Sud hanno richiesto un confronto con il ragazzo, e lui ha risposto "".

La richiesta naturalmente è quella di rinnovare il prima possibile, certamente prima di domenica 9 maggio alle 20.45, quando il Milan farà visita alla Juventus in quello che ormai - è evidente per tutti - è un crocevia decisivo per capire chi delle due squadre potrà ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

L’ipotesi di non giocare difficilmente sarà presa in considerazione da parte del portiere e del club milanista. Donnarumma ha però detto ai tifosi del Milan di non aver ancora firmato nulla con nessuno e che sarà lui a decidere il suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni, ha riferito 'corriere.it', Donnarumma sarebbe andato via in lacrime dall'incontro: si sarebbe sentito 'costretto' dal club ad accettare il confronto.

