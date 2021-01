A pochi minuti dall'inizio di Milan-Torino si parla ovviamente di mercato. A Massara viene chiesto la situazione rinnovi, con i rossoneri che non hanno ancora trovato l'accordo per il prolungamento dei contratti di Donnarumma e Çalhanoglu. Si parla di mercato anche in casa Torino, con Vagnati che fa chiarezza su Meïté, proprio uno degli obiettivi dei rossoneri in questa finestra di gennaio.

Massara su Donnarumma e Çalhanoglu

Ibra e Çalhanoglu? Sono in panchina, vediamo se ci sarà bisogno di un loro contributo. Ibra rientra dopo più di un mese, la condizione dovrà migliorare e crescere. I minuti magari non saranno molti. Çalhanoglu è un po' acciaccato, ma c'è. Bello questo spirito di gruppo, ci sta aiutando a fare cose importanti. Ma i rinnovi di Çalhanoglu e quello di Donnarumma? Siamo fiduciosi, stiamo continuando un dialogo in maniera proficua coi rispettivi agenti, abbiamo dei professionisti straordinari che sono concentrati sulla squadra e aiutarla nel fare bene. Siamo speranzosi di potere avanzare e di avere delle buone notizie il prima possibile

Meïté e Simakan?

Sono molti i nomi che vengono accostati al Milan, stiamo valutando diverse posizioni e stiamo parlando con l'allenatore per fare qualche integrazione in un organico molto competitivo. Mercato lungo, c'è tempo per verificare queste possibilità e lo vedremo, penso, la prossima settimana

Vagnati su Meïté

Milan su Meïté? È uno di quei club che sicuramente ha messo nel mirino il nostro calciatore, vediamo. Ora c'è la partita, non è il momento di parlarne. Vediamo se è una trattativa che può andare avanti nei prossimi giorni. Altri club ce lo hanno chiesto. È un giocatore importante, ha fatto bene a Torino. Vediamo se queste chiacchiere diventano fatti

Meïté che, per la cronaca, non è andato neanche in panchina poi nella partita di San Siro. Ci sono state richieste specifiche da parte del Milan per il centrocampista franco-ivoriano?

