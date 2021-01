Benitez? Mazzarri? No, almeno per ora resta Gattuso . Gli ultimi risultati da dimenticare, avevano fatto intendere che ci potesse essere un cambio della guardia sulla panchina del Napoli . 6 sconfitte su 18 nel girone d'andata e una finale di Supercoppa italiana persa , oltre a prestazioni poco esaltanti in giro per l'Italia e per l'Europa, questo il bilancio della prima parte di stagione. È incominciato ad impazzare il #GattusoOut e lo stesso De Laurentiis ha cominciato a sondare la disponibilità di altri allenatori . Con un tweet ufficiale, però, il Napoli ha fatto sapere di avere la piena fiducia in Gattuso. Ma sarà una fiducia a tempo?

La sconfitta contro la Juventus, per come è maturata, non ha fatto piacere a De Laurentiis e alla società, anche perché il Napoli non sta offrendo delle prestazioni importanti nell'ultimo periodo. Alla viglia della sfida contro lo Spezia, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il n° 1 dei partenopei ha voluto incontrare squadra e tecnico per spronarli in vista dei prossimi appuntamenti. In primis proprio la gara contro i liguri, che hanno espugnato il San Paolo già in campionato, per raggiungere la semifinale di Coppa e provare poi a vincerla come nella passata stagione. Dopo l'incontro, la comunicazione ufficiale: il Napoli continua a con Gattuso...