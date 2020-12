Fuori rosa praticamente dall'inizio della nuova stagione, Arkadiusz Milik rischia seriamente di perdersi il treno per l'Europeo. Non che il posto da n° 9 per la Polonia sia vacante, tutt'altro, visto la presenza di Lewandowski, ma Milik ha sempre dimostrato una grande versatilità e di poter giocare in coppia con chiunque davanti. In questa stagione, però, l'attaccante ex Ajax conta 0 presenze visto che la società, in accordo con Gattuso, non l'ha inserito né nella lista Europa League né nella lista per la Serie A. Il tutto perché Milik si era rifiutato di firmare il rinnovo di contratto lo scorso anno...