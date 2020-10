La destinazione precisa potrà sembrare ancora incerta ma quello che appare sempre più concreto è che Alexandre Pato sembra essere pronto a fare il suo ritorno in Italia. Dalla Spagna sono sicuri, il Genoa è ad un passo per assicurarsi l'attaccante ex Milan, una mossa dovuta alle tante assenze delle ultime settimane legate al coronavirus. Il brasiliano, al momento svincolato dopo aver rescisso il proprio contratto con il San Paolo, sarebbe oggetto di interesse anche del Monza di Silvio Berlusconi, pista che in Brasile considerano ancora aperta.