"Ballardini avrebbe voluto coinvolgerlo nel suo progetto in vista della seconda metà della stagione, ma l'accordo con i dirigenti era già preso", così il procuratore di Lasse Schone ha chiuso una volta per tutte la controversa vicenda legata al campione danese. Ora è arrivata anche l'ufficialità, Schone ha risolto il contratto con il Genoa ed è pronto a riaccasarsi in un'altra squadra per questa seconda parte di stagione. Dopo essere stato messo ai margini del progetto già in avvio di stagione, l'ex centrocampista dell'Ajax ha preferito lasciare il club nonostante il tentativo di reintegro portato avanti dal nuovo allenatore Davide Ballardini. La sua avventura al Genoa si chiude con 35 presenze, 3 gol e 3 assist tra campionato e coppa.