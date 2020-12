Le ultime 6 partite in campionato dell’Hellas Verona: pareggio, vittoria, pareggio, sconfitta, vittoria, pareggio. Le avversarie: Juventus, Benevento, Milan, Sassuolo, Atalanta e Cagliari. Il fatturato di Mattia Zaccagni: assist, assist, causa l'autorete di Calabria, -, gol e gol. Fare 1+1 è fin troppo facile, ma se Juric ha ritrovato la macchina perfetta che l’anno scorso ha sorpreso l’Italia il merito va diviso con chi accende la sua fase offensiva: Mattia Zaccagni. Il nativo di Cesena, cresciuto nel Bellaria Igea Marina – squadra dilettantistica di Romagna – è la nuova sensazione italiana. Ha letteralmente preso in mano l’Hellas e la sta trascinando a ripetere la stupenda stagione 2019-2020 (chiusa al nono posto). È il presente del calcio italiano. Mezza Serie A lo comprerebbe domani.

ULTIME 6 DEL VERONA ZACCAGNI @ Juventus 1-1 Assist vs Benevento 3-1 Assist @ Milan 2-2 Causa l'autorete vs Sassuolo 0-2 - @ Atalanta 0-2 Gol vs Cagliari Gol

Juric ritrova la luce nel numero 20

Senza Amrabat, Kumbulla, Rrahmani, Verre, Pessina e Pazzini, il Verona 2020-21 è ripartito da capo. Con un mercato “a perdere” Ivan Juric ha dovuto alzare la voce. Età media troppo bassa, roster imperfetto e tanta (troppa) gente da svezzare, ripeteva nelle prime interviste post partita. E lo score piangeva. Vittoria con la Roma (a tavolino), 1-0 di misura sull’Udinese, sconfitta a Parma e pareggino contro il Genoa. Tutte scandite dallo stesso leitmotiv. “Squadra troppo giovane, i ragazzi stanno dando il massimo, ci stiamo sacrificando e manca esperienza”. In effetti, tra la prima esperienza di Lovato, Ilic e Vieira a centrocampo, Tameze adattato in ogni ruolo e Colley là davanti, sicuramente esperienza non era la parola giusta per descrivere gli scaligeri. Poi, dal nulla è arrivata la trasferta di Torino, e il panorama è cambiato. Juric ha trovato un minimo di continuità nei titolari, ha riposizionato lo scacchiere in maniera organica ed è tornato competitivo. Vicino a Colley e Kalinic ha messo Mattia Zaccagni, ed il classe 1995 non lo ha tradito. Con una partita di classe e abnegazione, sofascore lo ha premiato con un voto di 7.4 (migliore dei suoi). Al mister croato gli si sono illuminati gli occhi: ecco da dove ripartire.

Da quel giorno il Verona ha svoltato. Nella giravolta che fa perno sul numero 20, centro di gravità e di tecnica, ecco i primi sorrisi. Il Benevento finisce strapazzato 3-1, il Milan vede le fiamme dell’inferno della prima sconfitta dopo secoli fino a pochi minuti dalla fine, il Sassuolo vince – ma ci sta -, il Cagliari trova il pareggio ma il vero fiore all’occhiello è la tesi di laurea che Juric e Zaccagni portano in casa di Gasperini e Gomez. Nel 2-0 del Gewiss Stadium c’è una proclamazione ufficiale. Allievo che batte maestro. Juric batte Gasp ma soprattutto Zaccagni batte il Papu. Il romagnolo stravince la guerra creativa con uno dei migliori giocatori della Serie A e, come il suo allenatore, si prende la cattedra in casa del professore. Segna su assist di Veloso e lancia uno statement: “Sono Mattia Zaccagni, e sono il miglior creativo italiano dell’intera Serie A”. Da Napoli Lorenzo Insigne può storcere il naso, però è lampante lo step-up compiuto dell’ex Cittadella. Dalla bella favola di provincia alla nazionale di Roberto Mancini. Un salto che in avanti che fino a due anni fa era semi-impronosticabile. Forse perfino da lui. La convocazione è “Un sogno”, ha detto su Instagram postando una foto con l’ex compagno Pessina – ora all’Atalanta –, però tra i commenti c'è gente che prova a fargli capire che se sta in nazionale un motivo c’è. Tra un “meritato” di Nainggolan, un applauso di Iori e Chiaretti (con lui a Cittadella) e la stima di Empereur, Bessa e Rrahmani, Mattia è dove merita. Nell’elite del calcio italiano.

Pochi giorni fa l’AIC lo ha premiato come miglior giocatore del mese di novembre: un’altra pietra nella sua crescita. “Dietro a tanto lavoro e tanti sacrifici è arrivato questo premio che per me vuol dire tanto, uno stimolo in più per continuare su questa strada! Un grazie di cuore a questa società che mi ha cresciuto, grazie a Mr Juric e il suo staff che mi stanno insegnando tanto, un grazie immenso ai miei compagni che sono fantastici e infine grazie ai tifosi del Verona che nonostante la distanza in questo momento particolare ci fanno sentire tutto il loro affetto”. I tifosi, appunto, se lo coccolano e gli chiedono la fedeltà. Lui però non promette niente. Mezza Serie A lo segue, con Milan, Inter e Napoli che si sono già fatte vedere alla finestra. Prima o poi se ne andrà. Talento altissimo e prezzo abbordabile: volendo potrebbe essere di tutti. Ma a chi serve davvero?

Chi prende Zaccagni?

Inter

In questo preciso momento storico – con l'uscita dalla Champions e le nubi sul futuro di Conte – pensare al mercato dell’Inter viene molto difficile. Però, se dobbiamo scavare tra i difetti, i nerazzurri rientrano perfettamente in quelle squadre a cui Zaccagni potrebbe svoltare l’intera fase offensiva. Conte ha parlato di piano B senza scoprirsi, però oltre al solito gioco s’è visto poco. Se ragioniamo a bocce ferme, la creatività e l’equilibrio tattico di Zaccagni permetterebbero al tecnico di Lecce di variare il suo solito 3-5-2, trovare un modulo che prevede un trequartista e abbinarlo a Brozovic e Barella. Con un centrocampo di questo livello altro che piano B. Poi, Zaccagni sarebbe un upgrade rispetto a Gagliardini, e non farebbe perdere l’equilibrio tra i reparti perché sotto Juric ha anche imparato a lavorare nelle due fasi, diventando completo.

Milan

In casa rossonera la situazione è leggermente diversa, però ugualmente perseguibile. Al momento il Milan vola, non conosce la sconfitta e riesce a spianare tutte le avversarie. L’unica nota negativa riguarda il numero 10 Hakan Calhanoglu che non ha ancora messo la firma sul pezzo di carta chiamato rinnovo di contratto. Il club sta crescendo a vista d’occhio, ma tolti i big (Ibra e Donnarumma) strappare un contrattone a Gazidis è affare molto complicato. Se la firma non dovesse arrivare, Zaccagni sarebbe la risposta a tutti i problemi. Un anno di vantaggio rispetto al turco, ottime qualità palla al piede e grande tecnica per abbinarsi con Leao, Saelemaekers e the swedish god Zlatan Ibrahimovic. Magari Maldini ci fa un pensierino.

Napoli

In casa partenopea viene un attimo più difficile pensarla, ma in ottica futura Zaccagni è il profilo giusto. Dati per scontati Insigne, Lozano e Osimhen – che hanno ancora parecchio tempo ad alto livello – dalle parti di Napoli potrebbero iniziare a preparare il post-Mertens. Il belga ha già scoccato 33 frecce, e durante l’anno prossimo partirà la 34esima, per cui non è più di primo pelo. Il suo ruolo è da sempre fondamentale, però avere un rincalzo come Zaccagni che nel giro di 2 anni può diventare l’assoluto titolare del ruolo stuzzica Gattuso e anche De Laurentiis. Delle tre citate finora, Napoli è la soluzione più complicata. Però, mai dire mai.

Lazio e Atalanta

Altre due squadre leggermente in secondo piano nella corsa a Zaccagni sono Atalanta e Lazio. Con i Bergamaschi non c’è nemmeno da stare a parlare poiché la collocazione del cesenate sarebbe un naturale tratto d’unione tra Juric e Gasperini come sostituto di Gomez. A Roma invece sarebbe leggermente diverso, ma nemmeno di tanto. Inzaghi gradisce i giocatori tecnici e creativi, per cui un’alternativa a Luis Alberto o, eventualmente, Correa sarebbe cosa estremamente gradita. Zaccagni sarebbe perfetto in entrambe le situazioni.

