Campionato e Covid, alla guerra come alla guerra. Il problema di fondo coinvolge la pandemia che, attorno alla credibilità dei tamponi sollevata da fior di virologi, non guarda in faccia nessuno: né il Paese né lo sport. Da Zlatan Ibrahimovic al focolaio del Genoa, introdotto dalle positività di Mattia Perin e Lasse Schone ed esploso dopo il 6-0 del San Paolo con altri dodici giocatori contagiati (e cinque membri dello staff).

È un caso, quest’ultimo, che teneva in ostaggio due partite del prossimo turno: Genoa-Torino, oggi; Juventus-Napoli, domenica sera. E poi c’è l’errore. L’Uefa aveva fornito indicazioni precise (avanti, comunque, con uno zoccolo minimo di tredici disponibili). Giusti o sbagliati che siano, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna hanno protocolli tesi, anch’essi, a privilegiare il rispetto del calendario. Noi no. Noi, cialtroni come siamo, abbiamo preferito votarci alle botte di sedere, più che al rigore degli addetti.

La fortuna vuole, ed è una fortuna assolutamente immeritata, che la sosta imposta dalle Nazionali bloccherà il circo per un paio di settimane, da lunedì al 17 ottobre. Tanto vale, allora, sfruttare il calendario e pur barcollando, alla Dorando Pietri, tagliare il traguardo di domenica. E ragionarci su. Si sapeva che sarebbe andata a finire così: e siamo appena all’inizio. Il calcio fa gola a molti, persino agli scienziati, e, dunque, non aspettiamoci serenità di analisi, di terapie, di giudizi.

L’ideale sarebbe deportare tutte le squadre in una "bolla" come quella di Orlando, Florida, teatro-prigione della fase finale del basket Usa. Fantascienza. I medici dei club possono controllare, prescrivere e isolare, ma non sorvegliare la privacy dei tesserati al punto da spiarne i pasti, gli incontri, le passeggiate. A naso, qualche genoano proprio cauto non deve essere stato. Parlerei di responsabilità, più che di fatalità: chi non ricorda Aurelio De Laurentiis e il suo blitz in Lega senza mascherina e con sintomi riconducibili al virus?

La ragion di stato e la logica (ma sì) hanno spinto la lobby di Paolo Dal Pino, litigiosa e spaccata, a rinviare Genoa-Torino, che altri Paesi avrebbero disputato "a ogni costo". Rimane il nodo dei dirigenti, di Federazione e di Lega, che, a parte gli slogan sui playoff, brancolano nella vaghezza più cupa e totale. Se fin da agosto ci fosse stata una "guida" consultabile - come, ribadisco, all’estero - oggi battezzeremmo in automatico le urgenze condivise. Non il massimo, probabilmente, ma neppure quel groviglio di veti incrociati che, fra commissioni accademiche e riunioni carbonare, risulta spesso una giungla di invidie, rancori, colpi bassi.

Mors tua vita mea: salvare il salvabile è la traduzione più vicina alla realtà. D’ora in poi, giura la Confindustria del pallone, faranno testo le dritte di Nyon (con deroga "una tantum"). Emergenza o non emergenza, il Genoa non potrà più chiedere rinvii. Purtroppo, abbiamo sottosegretarie (Sandra Zampa) che smentiscono ministri (Vincenzo Spadafora) e dirigenti che hanno puntato tutto sulla clemenza del bacillo come si fa alla roulette. Gli è andata male. E in vista dell’inverno, ammoniscono gli esperti, non resta che triplicare la guardia (e i rosari).

Dimenticavo Juventus-Napoli: brutte notizie dai tamponi partenopei (Piotr Zielinski più un collaboratore), seguiranno macumbe. A proposito di rosari.

