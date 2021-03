La giornata di martedì ha visto consumarsi un altro brutto spettacolo "all'italiana": Lazio-Torino, che non si è giocata (come ampiamente previsto) allo stadio Olimpico di Roma per l’assenza dei granata, ripete in tutto e per tutto ciò che si era visto in occasione di Juventus-Napoli, con la complicazione di protocolli e regolamenti non più attuali visto lo stato della pandemia che stiamo vivendo (ovvero la variante inglese). Una squadra - il Torino - impossibilitata a partire alla volta di Roma causa Covid, l'altra - la Lazio - che si presenta in campo e ora chiede a voce alta il 3-0 a tavolino.

"La risposta è contenuta nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni numero 1/2021, proprio relativa al caso Juventus-Napoli, che ha chiarito anche la corretta applicazione del tanto invocato Protocollo Figc che richiama la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che riconosce in capo esclusivamente alle Asl la competenza in materia di gestione della positività. Non vedo grossa differenza tra i due casi delle due partite in questione. A mio avviso la Lega, per ragioni non solo regolamentari, ma anche di buon senso, dovrebbe limitarsi a prenderne atto, come ha fatto più volte nel corso di questa stagione. La partita con la Lazio non potrà che essere giocata, il protocollo è chiarissimo". (Avvocato Grassani)

Ora che succede?

Tutto come previsto dunque, e ora la palla passa in mano al Giudice Sportivo Mastrandrea che, già venerdì, potrebbe prendere una decisione riguardo a questa vicenda. La causa di forza maggiore, invocata da Gravina, potrebbe essere utilizzata da Mastrandrea per disporre il rinvio di Lazio-Torino, evitando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per i granata.

Ma non è detto che andrà così: il giudice infatti potrebbe non decidere venerdì e prendere altro tempo. Qualora assegnasse il 3-0 alla Lazio, Cairo si rivolgerebbe alla Corte d’Appello e poi al Coni. Se il 3-0 non dovesse arrivare allora a ricorrere sarà Lotito.

Campionato "falsato"?

Secondo il Corriere dello Sport, il rischio di compromettere il campionato esistono: i tempi della giustizia sportiva infatti sono molto lunghi. Se pensiamo al caso Juve-Napoli, alla sentenza del Collegio di Garanzia passarono due mesi e mezzo: siamo al 3 marzo e l'ultima giornata di Serie A è in calendario il 23 maggio. Si rischia quindi di dover riscrivere la classifica del campionato quando questo sarà già finito, senza contare che bisogna prima trovare una data in cui giocare questa partita e le possibili altre che di qui alle prossime settimane potrebbero saltare; soprattutto se non si rinnova un protocollo ormai obsoleto.

