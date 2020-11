Prosegue col freno a mano tirato il raduno della Nazionale azzurra di Roberto Mancini in vista dei tre impegni ufficiali dei prossimi giorni, ovvero l'amichevole contro l'Estonia e i match di Nations League contro Polonia e Bosnia. Il ct non ha ancora a disposizione l'intero gruppo a causa dello stop imposto dalle ASL locali, che non hanno ancora dato il via libera ai convocati di Lazio, Roma e Fiorentina. Sul tema interviene il presidente della FIGC Gabriele Gravina e le sue parole non sono certo tenere: "Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni".