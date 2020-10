La vicenda torna d’attualità dopo 14 mesi fa, nel giugno 2019, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Clark (Las Vegas) aveva interrotto il processo contro Cristiano Ronaldo dopo una lunga indagine conclusasi con una dichiarazione che evidenziava come non sussistessero “prove sufficienti riguardo al fatto che il portoghese avesse violentato la modella Kathryn Mayorga nel 2009”.

Ora il tabloid inglese Daily Mirror rivela come Mayorga si sottoporrà a un test di capacità mentale per dimostrare che la donna non conosceva tutti i termini di contratto e le conseguenze derivanti dall'accettazione di quell'accordo. Se il giudice dovesse accogliere la tesi della ex modella, potrebbe decidere di riaprire il caso con una nuova udienza pubblica negli Stati Uniti. Nel caso secondo il Mirror la data per il processo potrebbe avvenire anche prima della fine del 2020, verosimilmente nel mese di dicembre.