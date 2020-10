La Juventus si prepara alla consueta assemblea degli azionisti, che per l’occasione si terrà alla Continassa, ma ha già consentito a chi volesse di porre delle domande che chiarissero eventuali punti di bilancio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, le domande sono state pubblicate sullo stesso sito ufficiale e dall’azionista Marco Bava vengono sollevati dubbi a proposito del tanto chiacchierato esame d’italiano di Luis Suarez .

"L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto istruttorio come più volte ribadito dal Procuratore di Perugia Dott. Cantone. la società è del tutto estranea alla vicenda dell'Esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo".