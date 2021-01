Nove telefonate e sette messaggi. Questo è quanto emerso dall’inchiesta con Lombardo che è stato sentito già due volte dai pm. In particolare, subito dopo la chiamata di Paratici alla ministra De Micheli, sul cellulare della ministra sarebbe arrivata via whatsapp tutta la documentazione necessaria per riavviare la pratica Suarez e portarla a completamento: dalla domanda di cittadinanza ad alcuni certificati di buona condotta rilasciati da autorità straniere. A inviarli è proprio Lombardo che è anche colui che qualche giorno dopo, durante una riunione per decidere dove far svolgere l’esame al Pistolero, segnala a Federico Cherubini, braccio destro di Paratici, il nome di Maurizio Oliviero (il rettore dell’Università per Stranieri che metterà la Juve in contatto con Simone Olivieri, direttore generale dell’Università per Stranieri). L'ex segretario generale della Juve, va specificato, non risulta ufficialmente indagato. L'inchiesta, insomma, diventa sempre più intricata. Proprio per questo l'indagine dal punto di vista sportivo è ancora ferma. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, che ha richiesto le carte ai magistrati di Perugia, ma per ora Cantone non ha inviato nessun atto visto che l’attività istruttoria è ancora in corso e le indagini sono a un crocevia delicato.