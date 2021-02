"Ronaldo è stato preso per vincere la Champions, ma con lui la Juve ha fatto peggio che in passato e allo Scudetto sarebbe arrivata comunque. Un progetto sbagliato. Per 120 anni alla Juve contava solo vincere, vincere è ancora un obbligo, ma prima con Sarri e poi con Andrea (Pirlo, ndr) la società ha tentato di cambiare pelle. Il bel gioco, oltre ai titoli... Ronaldo con le idee di Andrea non c'entra". Questo il pensiero di Antonio Cassano che, intervistato dal Corriere dello Sport, non usa giri di parole per tracciare il bilancio dell'esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Acquistato nell'estate 2018, il rendimento del portoghese in maglia bianconera secondo Fantantonio è stato decisamente al di sotto delle aspettative ("Ronaldo ha fallito", sintetizza il Corsport).