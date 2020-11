Dite la verità. Quando a settembre, durante l’asta del fantacalcio, il vostro amico più hipster (o esperto di Serie B) si è portato a casa Tommaso Pobega al prezzo di un credito, vi siete fatti una risata di gusto. È il solito amico a cui piacciono i talenti giovani ancora da svezzare, e magari ogni tanto ci prende pure. È lo stesso amico che l’anno scorso, per lo stesso credito, si era preso pure Castrovilli. Vi siete detti: “dai, non può andargli bene due anni di fila”.

Ecco, oggi 13 novembre, dopo 4 gol in 7 partite tra campionato e nazionale Under21, forse avete capito una cosa. L’anno prossimo, per arrivare pronti all’asta estiva del fantacalcio, forse conviene dare un’occhiata anche a quello che succede in Serie B.

La gavetta

La storia di Tommaso Pobega parte a Trieste nel 1999 . In una delle città più contaminate d’Europa, il calcio è una cosa molto seria. Da sempre, la società alabardata recita un ruolo importante nello schema calcistico italiano. Talmente importante, che negli anni molti club di primo livello sono andate a pescare da quello che usciva in Friuli. Una fra tutti: il Milan. I rossoneri, da tempo immemore, hanno un rapporto speciale con il Friuli, e con Trieste in particolare. La grande storia europea del club di Milano è nata proprio lì. Da Nereo Rocco e Cesare Maldini: le due colonne portanti nella storica finale di Wembley 1963 contro il Benfica. Il giorno in cui il calcio italiano si è messo sulla mappa europea, in inghilterrra si parlava triestino.

Tommaso Pobega in Serie B con il Pordenone Credit Foto Getty Images

Con il passare degli anni, questo rapporto non è tornato ai livelli precedenti. Paolo Maldini, nonostante il sangue friulano, non lo possiamo considerare triestino. Però, nel 2013 è successo qualcosa. Il club ancora di Silvio Berlusconi sente odore di talento friulano, e fa arrivare a Milano il 14enne Tommaso Pobega. Un centrocampista. Buon fisico. Destro e sinistro allo stesso modo. È un “mulo” (così vengono soprannominati i ragazzi a Trieste) di qualità, e il Milan se lo tiene stretto. Gli fa fare tutta la trafila delle giovanili, e poi lo manda a farsi le ossa. In Serie A c’è poco spazio, quindi bisogna scendere di categoria.

Trova l’acccordo con la Ternana - un altro club con cui il Milan ha un rapporto particolare (lo stesso Plizzari ha fatto la prima stagione nei Pro in Umbria) – in Lega Pro. Ci mette un po' a ritagliarsi il suo spazietto, però quando inizia a giocare non smette più. In Serie C giochi solo se sei pronto. Se non lo sei, la gente ti mangia. Soprattutto a 19 anni. A novembre la prima titolarità, e a dicembre il primo gol da professionista. Due mesi dopo, a febbraio, sigla anche la prima doppietta in carriera. Un vizietto che non perderà. Chiude la stagione a metà classifica, con 33 partite, 3 gol e 3 assist. Si è imposto, facendosi notare dalla squadra che quel girone lo ha dominato: il Pordenone. Si è forgiato in un campionato molto difficile, ed è pronto per salire di livello.

Per fare lo step in avanti, ne serve uno indietro dal punto di vista geografico. Nella stagione 2019-20 Pobega torna a casa, vicino a Trieste. Il Milan, che continua a seguirlo e a detenerne il cartellino, trova l’accordo con il Pordenone. Con i ramarri, sotto Attilio Tesser, per Tommaso c’è una bellissima opportunità. Ritrovare l’aria di casa e crescere tanto. Si trova in una neopromossa, ma ancora non sa che è di fronte alla sua breakout season.

La cittadina friulana sale alla ribalta come una migliori realtà di provincia nel nostro calcio, gioca un campionato di altissimo livello (4° posto totale) e si afferma come un’isola felice del pallone italiano. Poca pressione, tanti giocatori navigati e un ottimo mister.

Pobega è il più giovane della squadra, ma la differenza d’età non si sente. Come l’anno prima. Segna 6 volte in stagione e smazza 4 assist, ma i numeri non riassumono tutto quanto. Il suo rendimento in campionato è di altissimo livello, tanto che il Milan, in agosto, lo rinnova fino al 2025.

Chiusa l’annata vicino a casa, per Pobega è tempo di tornare a Milano. La storia è sempre la stessa: lo spazio al Milan non c’è, però, dopo la gavetta necessaria, ecco l’opportunità in Serie A. Ancora con una neopromossa: lo Spezia. Per ora, il numero di partite necessarie a valutare l’impatto in Serie A è ancora piuttosto ristretto, però i due gol in campionato e quelli con la nazionale U21 certificano l’investimento dei rossoneri. Oggi è sicuramente uno dei migliori U23 del nostro campionato. Ogni stagione sale di colpi, quindi aspettatevelo in alto molto presto. Parola di “mulo”.

Caratteristiche tecniche

Oltre alle straripanti doti di corsa e di contatto fisico, in cui praticamente spazza via tutti, Tommaso Pobega, negli anni, è riuscito ad affinare diverse caratteristiche del suo gioco.

Innanzitutto, il gioco senza palla. Non essendo dotato del talento purissimo di un trequartista, che entra in scena prevalentemente quando la palla è nei suoi piedi, sviluppa la comprensione del gioco. I tempi di inserimento. Nella stagione sotto Tesser sono tante le volte in cui sbuca dal nulla e segna. Oppure dopo un rimpallo si trova la palla nei piedi. Al posto giusto nel momento giusto. Non è fortuna, ma intuizione.

Poi, a questo, dovete aggiungere la sua dote migliore: il tackle. Quando va a contatto con i suoi avversari, è come un treno in corsa. Dritto per la sua strada. Si esalta anche nei lunghi ripiegamenti difensivi, riuscendo spesso e volentieri a rubar palla con le prolunghe che si ritrova al posto delle gambe. A soli 21 anni, è già un ottimo centrocampista box-to-box. Simile a quei giocatori, molto famosi in Inghilterra quando Pobega aveva intorno ai 10 anni, che erano capaci di sbrogliare una situazione complicata al limite della propria area, e due minuti segnavano al volo in mezzo all’area avversaria.

Il giovane 1999 sta diventando esattamente quel tipo di giocatore, con delle statistiche difensive nettamente sopra alla media. Soprattutto nella pressione alta, nei palloni bloccati e negli intercetti, Pobega può diventare uno dei migliori del nostro campionato.

Logicamente ha ancora tanti margini di miglioramento, soprattutto nelle situazioni con la palla - un maggiore e migliore coinvolgimento nelle fasi di possesso potrebbe dargli una bidimensionalità difficile da arginare. Nessuno chiede la qualità di passaggio di Xavi, però ha bisogno di fare un passo avanti attorno ad una delle poche caratteristiche del gioco in cui è un po' carente. Ad oggi è uno dei peggiori passatori non solo in Serie A, ma anche nello Spezia.

Tiriamo le fila.

Tommaso Pobega è ancora una mezzala incompleta, però i margini di miglioramento sono veramente enormi. Molto presto potremo rivederlo con la maglia del Milan, magari in quel di San Siro, oppure in giro per la Serie A. Sicuramente ne sentiremo parlare, e per il fantacalcio non basterà un misero credito per acquistarlo. Poco male, se non riuscirete ad inserirlo nella vostra rosa virtuale, accendete la tv: il giocatore si lascia guardare.

