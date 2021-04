Chris Smalling – difensore giallorosso assente dalla lista dei convocati perché infortunato - ha vissuto una notte di terrore subendo una rapina a mano armata nella residenza in zona Appia. Nella serata storica della Roma che, eliminando l'Ajax , centra il traguardo dell’ottava semifinale nelle Coppe Europee della sua storia,– difensore giallorosso assente dalla lista dei convocati perché infortunato - ha vissuto una notte di terrore subendo una rapina a mano armata nella residenza in zona Appia.

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, tre malviventi armati si sono introdotti nell’abitazione del difensore inglese costringendolo ad aprire la cassaforte e portando via Rolex e gioielli. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie, entrambi benché scioccati dall’accaduto sarebbero illesi. La polizia ha aperto un’indagine per individuare i ladri e fare luce sullo spiacevole episodio.

