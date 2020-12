Christian Eriksen e Romelu Lukaku, così lontani e così vicini. I due giocatori dell'Inter stanno vivendo un 2020 piuttosto diverso, con il danese in rottura con Conte (ed in procinto di andarsene) e il belga più dominante che mai: protagonisti di due vite calcistiche praticamente opposte che non si toccano nemmeno con la punta del dito. Però, un punto in comune c'è, e dopo averlo letto magari vi scapperà un sorriso. Secondo lo studio recentemente pubblicato dal CIES, l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera che si occupa di analisi statistiche, Lukaku ed Eriksen sono ai primi posti nelle classifiche che mettono in ordine minutaggio nel 2020 e presenze in campo.

Serie A L’Inter ingrana la sesta contro un ottimo Spezia: 2-1 UN GIORNO FA

Il centravanti belga è il sesto giocatore con più minuti sul campo nel 2020 (dati aggiornati al 18 dicembre). L'ex Chelsea ha giocato 4144 minuti (un'enormità) ed è stato superato solamente da 6 giocatori - portieri esclusi. Maguire, Ruben Dias, Messi, Bruno Fernandes e Bruno Pacheco. Un dato significativo per la Serie A ma non per Conte, che sul podio ne ha piazzati altri due: de Vrij e Barella, con 3943 e 3936 minuti. Per trovare il primo "italiano" fuori dalla scuderia interista bisogna scorrere fino a Theo Hernandez e Franck Kessie del Milan, in campo 3872 e 3857 minuti, mentre nel resto d'Italia il primo è Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Classifica 2020: i più utilizzati in Serie A

GIOCATORE MINUTAGGIO Romelu Lukaku 4144 Stefan de Vrij 3943 Nicolò Barella 3936 Theo Hernandez 3872 Nikola Milenkovic 3857 Franck Kessie 3857 Francesco Acerbi 3844 Juan Cuadrado 3677 Giovanni Di Lorenzo 3674 Cristiano Ronaldo 3668

Ma se questa classifica è tutto sommato prevedibile, quella decisamente più insolita è relativa al numero di partite giocate nel 2020. Al primo posto dell'elenco, ribaltando il possibile pronostico di tutti, c'è Christian Eriksen con 54 partite. Sebbene una piccola parte di queste siano state effettuate con la maglia del Tottenham, il trequartista danese primeggia in questa graduatoria a discapito di una millesima posizione nella classifica per minuti. Un dato simpatico - per dirla alla Massimo Moratti - che fa sorridere e riflettere.

Conte: "Eriksen? Serve tempo, ma magari sboccerà"

Per quanto riguarda i portieri, in testa alla classifica c'è Marcelo Lomba dell'SC Internacional: 4740 minuti in 52 gare ufficiali. I brasiliani sono sovrarappresentati nelle prime posizioni della classifica. Quattro portieri che giocano per club europei sono nella top 10: Lukáš Hrádecký (Bayer Leverkusen e nazionale finlandese), Gianluigi Donnarumma (Milan AC e Italia), Jan Oblak (Atlético Madrid e Slovenia), nonché Manuel Neuer (Bayern Monaco e Germania).

Conte: "È la 9a partita giocata ogni 3 giorni, c'è stanchezza"

Serie A Marotta: "Eriksen? Decide Conte chi gioca e chi no" 13/12/2020 A 11:47