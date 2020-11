Non è piaciuta al commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, le piccole preoccupazioni espresse dall’Inter sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez. E così, il c.t., ha voluto subito dire la sua:

"Dobbiamo rispettarci da entrambe le parti. Non siamo nell'epoca delle colonie, dobbiamo essere chiari su questo. Alexis Sanchez si trascina un fastidio, ieri ha finito in anticipo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato, ogni problema complesso è stato escluso. Oggi ci alleneremo e vedremo come risponderà per prendere una decisione. Questo staff medico si prende cura di lui, e lo farà sempre meglio. Non lo rischieremo".

Serie A Inter, ansia Sanchez: il cileno lascia l'allenamento in anticipo 6 ORE FA

Ma in Cile si sente la pressione dei club europei, tra questi naturalmente anche quello dell’Inter, diretta interessata per due pedine di peso come appunto Sanchez e Vidal, così Rueda contrattacca:

"Con tutto il rispetto per le istituzioni europee e per i miei colleghi europei, vorrei che rispettassero i nostri medici come noi rispettiamo i loro. Se posso sentirmi orgoglioso di qualcosa, è dell'equipe medica di questa squadra nazionale, che è di livello altissimo. Vorrei che lo avessero fatto quando hanno valutato Alexis prima di farlo giocare 45 minuti e poi 90 minuti. Dobbiamo rispettarci in modo bidirezionale. Non siamo nell'epoca delle colonie, dobbiamo essere chiari su questo".

Peraltro Rueda non è nuovo a uscite sopra le righe. Dopo essersi lanciato in aprile nel definire Sanchez “frustrato per il prestito all’Inter”, nella sosta di un mese fa aveva dato la colpa della della scarsa forma del Niño Maravilla alle scelte tecniche nerazzurre:

"Se giocasse di più nel suo club avrebbe una condizione fisica migliore. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione".

La partita tra Cile e Perù, valida per le qualificazioni mondiali, è in programma nella notte tra venerdì e sabato a mezzanotte ora italiana.

Il comunicato dell'Inter

Qualche ora dopo le parole ufficiali, è arrivata anche la nota dell'Inter, che tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ha risposto a Rueda e precisato la propria posizione:

"L'FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda. Il Club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali. Nel particolare caso di Alexis Sanchez, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori".

Conte: "Spero Lukaku non si faccia male in Nazionale"

UEFA Nations League De Boer, altro record negativo: l'Olanda non sa vincere 8 ORE FA