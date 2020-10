Calcio

Conte: "Bisognava fare il 2-1 ma resta prestazione buonissima"

Antonio Conte soddisfatto nonostante il pari in rimonta subito, per la prestazione della sua Inter all'Olimpico contro la Lazio: ""Per vincere bisogna far gol e sfruttare le occasioni che si creano. Resta una buonissima prestazione con la Lazio che l'anno scorso ci ha fatto soffrire sia all'andata che al ritorno. Giocare con questa voglia e determinazione deve darci entusiasmo".

