Calcio

Conte dopo Inter-Lazio: "Primato in classifica deve essere punto di partenza"

SERIE A - Antonio Conte soddisfatto per la vittoria contro la Lazio che permette all'Inter di arrivare al derby in testa alla classifica, come non accadeva (a questo punto della stagione) dalla stagione 2009-2010: "Vogliamo lottare per traguardi importanti, questa deve essere l'ambizione di chiunque giochi per l'Inter o alleni l'Inter. L'obiettivo è questo ed è rendere orgogliosi i tifosi".

