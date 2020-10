Calcio

Conte: "Se potessi allenare un mito del calcio sceglierei Pelé"

Messi? Cristiano Ronaldo? Diego Maradona? Se Antonio Conte, tecnico dell'Inter, potesse scegliere di allenare un'icona del calcio mondiale sarebbe Pelé: "Mio padre da bambino mi ha trasmesso la passione per il calcio narrandomi le sue gesta, per rispetto a lui per questo dico Pelé".

