Due vittorie nelle prime due giornate di campionato, 9 gol fatti ma anche 5 subiti. L’Inter si presenta all’appuntamento all’Olimpico contro la Lazio con la consapevolezza di avere un organico più assortito e ricco di qualità ed esperienza rispetto alla passata stagione ma forse un po’ meno impermeabile rispetto al passato. Un dettaglio che però non sembra troppo preoccupare Antonio Conte che è curioso di vedere i progressi della sua squadra contro un avversario di pari livello.

“L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro la Lazio all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un'ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell'anno scorso. Col Benevento la missione era inquadrare subito la situazione e azzannare la partita per vincerla. Con la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita, un'ottima squadra che l'anno scorso ha avuto l'ambizione di provare a vincere lo scudetto contestando la Juventus. Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso. Le grandi squadre hanno bisogno di avere una propria mentalità e fisionomia sempre. L'avversario deve essere studiato e rispettato, ma senza paura. Fin dal mio arrivo all'Inter abbiamo cercato di intraprendere questo percorso, non snaturandoci contro nessuno. E' giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto”

"I gol subiti? Non sono preoccupato"

Dovessi decidere tra lo 0-0 e il 5-4 dico che è meglio il secondo. Dobbiamo dare il piacere di vedere una bella partita e se poi riusciamo a vincere è la ciliegina sulla torta, ma il nostro obiettivo è anche la bellezza del gioco

"Sui gol presi ci stiamo lavorando e quotidianamente creiamo delle situazioni perché a livello di possesso stiamo facendo cose importanti. Al tempo stesso dobbiamo essere bravi ed equilibrati per evitare di prendere delle ripartenze. Non dobbiamo farci trovare impreparati, poi sta anche alla bravura dell'avversario. Dovessi decidere tra lo 0-0 e il 5-4 dico che è meglio il secondo. In Italia ci si basa molto sul giudizio finale rispetto al risultato della partita. Tatticamente non si va a vedere, magari come in Spagna, la bellezza del gioco o l'organizzazione. In Italia i giudizi sono molto attaccati al risultato finale. Dobbiamo dare il piacere di vedere una bella partita e se poi riusciamo a vincere è la ciliegina sulla torta, ma il nostro obiettivo è anche la bellezza del gioco".

"Vidal disponibile, Hakimi dà ampiezza e qualità"

L’importanza di Hakimi? Stiamo parlando di un giocatore che ha delle caratteristiche specifiche in fase offensiva. In questo sistema avere giocatori con queste caratteristiche ti permette di dare ampiezza e qualità e questo ti fa essere più pericoloso. Magari puoi pagare dazio difensivamente, ma al tempo stesso stiamo lavorando con il giocatore per renderlo un giocatore moderno e completo, bravo anche nella fase difensiva. Si sta impegnando. Sono molto contento anche di Perisic e di Young. Vidal come sta? Bene, si è allenato ed è disponibile”.

