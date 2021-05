La notizia (non ancora ufficiale) del divorzio imminente di Antonio Conte dall’Inter , a pochissimi giorni dalla consegna e della festa scudetto, sta generando un turbillon di reazioni in tutto il mondo del calcio. Se la parte più calda del tifo nerazzurro, ha già espresso il proprio disappunto con degli striscioni affissi sotto la sede del club, in cui si chiede a Zhang di prendersi le sue responsabilità e di non ‘toccare’ mister, staff e gruppo squadra: anche tanti ex giocatori interisti stanno guardando con grande curiosità e stupore a ciò che sta accadendo dalle parte di Viale della Liberazione.

Inter: ecco gli striscioni di contestazione davanti alla sede

Calciomercato 2020-2021 Inter, Marotta resta anche in caso di addio di Conte 8 ORE FA

Quando dicevo, spero che non succeda anche all’Inter, è perche da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, loro i cinesi, buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter buttano tutto per aria, un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano. Pensa che sono 8 mesi che Suning non paga gente che prendeva 800 euro al mese”.

Un punto di vista destinato a far discutere e che va aggiungere malumore a un mercoledì che gli interisti attendevano decisamente più sereno, in attesa di avere maggiori certezze sul futuro dell’allenatore e della squadra che, dopo 11 anni d’attesa, ha riportato lo scudetto alla Milano nerazzurra.

Zhang: "Grazie a Conte e ai giocatori. Scudetto è per i tifosi"

Calciomercato 2020-2021 Conte-Inter: è divorzio! Il tecnico dice no al ridimensionamento 11 ORE FA