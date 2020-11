La Lazio è finita nel caos per la questione controversa dei tamponi che, sulle stesse persone, hanno dato esitidi discordanti con analisi effettuate da laboratori diversi. E mentre la sfida con la Juventus si avvicina e il presidente Lotito pensa a un complotto nei confronti del club biancoceleste, le autorità si muovono per cercare di arginare un problema che aveva già colpito, per esempio, l’Inter con la vicenda di Champions League che riguardava Ashraf Jakimi.

L’Asl si muove per le mancate notifiche

La Gazzetta dello Sport riporta che la procedura seguita dalla Lazio ha fatto scattare il campanello d’allarme all’Asl: i casi positivi non segnalati sono una chiara violazione dei protocolli perché una telefonata non sarebbe sufficiente se poi non si produce la relativa documentazione, cosa che effettivamente il club biancoceleste non avrebbe fatto. E’ stata aperta un’inchiesta dalla FIGC e anche dall'Asl con l’acquisizione di tutti i tamponi effettuati dalla Lazio, anche quelli disposti dalla UEFA presso i laboratori Synlab, e il club rischia dall’ammenda a penalizzazioni di vario grado, a seconda di quanto verrà valutata grave la posizione della società in base alle omissioni di cui abbiamo già parlato. Sarebbe nei guai anche il medico del club, Ivo Pulcini, che ha dato una sua personale interpretazione dei dati dei referti: rischia una denuncia penale e inoltre, dopo due interrogatori a Formello da parte delle autorità, non avrebbe risposto alla convocazione della Procura Federale, che sta svolgendo le indagini.

Il malumore della Juventus

In tutto questo, con l’incertezza dei nomi che scenderanno in campo domenica alle 12:30, sempre secondo la rosea pare che la Juventus non sia molto contenta di questa situazione: benché non ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, si percepisce il malumore dato che più volte la squadra è stata messa in isolamento fiduciario a causa dei tamponi positivi tra giocatori e staff, ha dovuto persino rinunciare a Cristiano Ronaldo, benché asintomatico, per partite importanti (e col Barcellona avrebbe fatto decisamente comodo) e in tutto questo periodo sinistro si è sempre dimostrata più ligia che mai ai protocolli sanitari. Chiaramente, perciò, non sarebbe ben visto l’atteggiamento tenuto dalla dirigenza biancoceleste nei confronti di un problema tanto serio.

La Lega sceglie il modello UEFA: laboratorio unico

Nel frattempo, la Lega Serie A si sarebbe espressa favorevolmente, dopo consultazione tra i club, per l’elezione di un unico ente che si faccia carico delle analisi dei tamponi effettuati sui giocatori. Seguendo il modella UEFA, che si affida ai laboratori Synlab, anche la Serie A presto avrà un proprio laboratorio unico di appoggio. Questo perché, utilizzando un solo sistema di analisi, il metro di valutazione sarebbe uniforme per tutti i club e quindi ci sarebbe la certezza matematica della pariteticità degli esiti, senza dover mettere in dubbio l’esito con controanalisi effettuate da altri laboratori. Presto la FIGC nominerà il nome degli incaricati, ma sembra che possa essere la stessa Synlab, nonostante il dubbio sorto con già citato caso di Hakimi.

