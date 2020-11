La Lazio è stata travolta da una polemica a proposito di come sono stati gestiti i tamponi effettuati ad alcuni dei propri giocatori . Mentre le indagini proseguono, Claudio Lotito prova a spiegare in un'intervista a La Repubblica la propria posizione, esordendo con un pittoresco "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte".

La conclusione del discorso va a toccare la responsabilità medica: "Per me la valutazione la deve fare il medico, io non lo so se Immobile si sia allenato martedì perché non ero a Formello, ma il medico lo ha valutato, gli ha rifatto l’idoneità sportiva, la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo e stava meglio di prima".