La situazione economica causata dal Covid-19 sta bloccando molte realtà lavorative e sono tanti gli esercizi commerciali che sono stati costretti a chiudere temporaneamente perché la loro categoria non rientrava in quelle autorizzate dal Governo. Non fanno eccezione i negozi che rivendono il merchandising ufficiale delle squadre di calcio, non essendo beni di necessità primaria. Per questo motivo, i dipendenti dei negozi rischierebbero la cassa integrazione, ma la dirigenza della Juventus ha fatto partire l'iniziativa "ferie solidali", in cui i dirigenti doneranno le proprie ferie ai meno fortunati per garantire loro il prosieguo regolare del contratto, senza dover far intervenire procedure che coinvolgerebbero lo Stato.