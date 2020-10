La Lazio , nell’anticipo del sabato di Serie A, è tornata alla vittoria battendo il Bologna per 2-1 anche se Joaquin Correa non ha particolarmente brillato.

Mentre l’attaccante biancoceleste era impegnato sul prato dello Stadio Olimpico di Roma dei malviventi hanno fatto irruzione nella sua casa in zona Cassia. I ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione di Correa portandosi via circa 7 mila euro in contanti e vari orologi di valore.