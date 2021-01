Record su record su record, ma questa volta anche fuori dal campo. Cristiano Ronaldo è diventato il primo a toccare quota 250 milioni di follower su Instagram, attestandosi sempre più come il personaggio più seguito del pianeta. Nella Top 5 degli account più famosi non sono presenti altri calciatori (Messi è solo 7° con 174M) ma solo star del pop come Ariana Grande (214M) e Selena Gomez (200M), l’attore Dwayne Johnson (209M) e l’influencer Kylie Jenner (207M).