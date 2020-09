L'ennesimo riconoscimento in una carriera straordinaria. Cristiano Ronaldo non si stanca mai e festeggia un altro premio, quello di miglior bomber internazione del 2019. Durante lo scorso anno solare, infatti, il fuoriclasse portoghese della Juventus e del Portogallo ha segnato complessivamente 21 gol in 20 partite tra Coppe europee con la Juventus e in Nazionale. Per CR7 si tratta del sesto successo nell'albo d'oro di questo premio, l'IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer: aveva già trionfato nel 2013, 2014, 2015 6 e 2017.