Negli ultimi giorni, Pelé è stato prima superato da Messi nella classifica dei migliori marcatori con un singolo club e poi avvicinato da Cristiano Ronaldo nella classifica dei cannonieri di sempre (tra club e nazionale). Nel compunto delle reti – anche questa soggetta a diverse interpretazioni – non sono conteggiate le reti siglate da O Rey in amichevole, con le quali arriverebbe a quota 1283 . Per ribadire questa ‘presa di posizione’ nella bio di Instagram (l’intestazione della pagina social) è comparsa la dicitura “Leading Goal Scorer of All Time (1,283)” ovvero “Miglior cannoniere di tutti i tempi con 1283 reti”.

In realtà a CR7 mancherebbero ancora tre reti per raggiungere Pelé che nel conteggio senza amichevoli, ma incluse nazionali giovanili e le nazionali olimpiche, registra la bellezza di 761 gol in 821 presenze. Comunque un’infinità. Una tripletta contro il Milan sarà un’impresa ardua ma non impossibile per il portoghese, magari O Rey non guarderà la partita.