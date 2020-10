Il Crotone ha perso solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2V, 3N): sconfitta per 0-2 contro il Milan a settembre.

L’Atalanta ha perso le ultime due partite di campionato, nella gestione Gasperini non ha mai infilato tre sconfitte di fila in Serie A - l’ultima volta risale a gennaio 2016 con Edoardo Reja alla guida (quattro in quel caso).

Solo una volta nella sua storia l’Atalanta aveva subito più dei 12 gol attuali in Serie A dopo le prime cinque gare stagionali: 15 nel 1951/52 - la Dea non subisce almeno 13 reti nei primi sei match stagionali di Serie A dal 2002/03.

L’Atalanta va a segno da ben 15 trasferte consecutive in Serie A (40 reti nel periodo), solo nel 1953 ha trovato il gol in 16 match fuori casa di fila nella sua storia nel massimo campionato.

La prima esperienza da allenatore in prima squadra di Gian Piero Gasperini è arrivata alla guida del Crotone, quando ottenne la promozione in Serie B al primo anno (nella finale playoff contro la Viterbese del 2003/04) – per il tecnico piemontese 105 panchine complessive in campionato alla guida dei calabresi tra il 2003 e il 2006.