Crotone-Benevento, match della 18a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ezio Scida si è concluso col punteggio di 4-1. Gara arbitrata da Simone Sozza; il Crotone di Giovannino Stroppa in virtù di questo risultato sale a quota 12 a una sola lunghezza dal Torino penultimo in classiifca, il Benevento di mister Filippo Inzaghi invece non riesce a muovere la sua classifica. Sono Simy e Vulic i grandi protagonisti della sfida dello Scida. Nel Benevento il gol della bandiera lo firma Iago Falqué, subentrato nel finale. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.