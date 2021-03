Crotone-Bologna, match della 28a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 2-3. Nel primo tempo le reti di Messias e Simy (su rigore), nella ripresa rimonta della squadra di Mihajlovic con i gol di Soumaoro, Schouten e Skov Olsen. Ottimo successo in rimonta degli emiliani, batosta dura da digerire per il gruppo di Cosmi, che potrebbe aver spento oggi ogni speranza di salvezza.

Il tabellino di Crotone-Bologna 2-3 (primo tempo 2-0)

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Cuomo (Dal 86' Riviere), Golemic, Djidji; Pereira, Petriccione (Dal 77' Vulic), Benali, Molina; Messias; Di Carmine (Dal 77' Rispoli), Simy. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (Dal 59' Sansone); Svanberg (Dal 46' Schouten), Dominguez (Dal 59' Vignato); Orsolini (Dal 46' Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (Dal 86' Poli). All. Mihajlovic

Arbitro: Fourneau

Gol: 32' Messias (C), 41' rig. Simy (C), 62' Soumaoro (B), 70' Schouten (B), 85' Skov Olsen (B)

Assist: Palacio, Barrow,

Ammoniti: Cuomo, Dijks, Soumaoro, Petriccione, Dominguez, Djidji, Palacio, Soriano, Danilo, Skorupski, Golemic

Simy Messias Crotone Bologna

La cronaca in 9 momenti chiave

7' - Grande parata di CORDAZ. Barrow crossa da sinistra col destro: stacca bene Palacio, ma ci arriva in tuffo CORDAZ.

32' - GOL! 1-0 Crotone. MESSIAS. Punizione tesa in mezzo del brasiliano, palla che attraversa tutta l'area, nessuno lo tocca e si insacca all'angolino. Beffato Skorupski.

40' - Rigore per il Crotone. Fourneau viene richiamato al VAR: si era perso una netta trattenuta di Soumaoro su Di Carmine. Fallo evidente. Rigore ineccepibile e ammonito il difensore.

41' - GOL! SIMY! 2-0 Crotone! Rigore perfetto del nigeriano, che sale a quota 13 reti in questo campionato.

55' - OCCASIONE CROTONE. Messias parte da destra, si accentra e calcia col mancino. Bravo SKORUPSKI in tuffo.

62' - SOUMAORO! GOL! Accorcia il Bologna. Barrow serve Palacio dentro: assist perfetto per il difensore, che insacca. 1-2.

70' - SCHOUTEN! GOL! 2-2! Pareggia il Bologna! Soriano per Barrow, che appoggia per Schouten. Destro all'incrocio dell'olandese.

76' - Cosa spreca il Crotone. Prima SKORUPSKI bravissimo su una bomba ravvicinata da Messias, poi SIMY appoggia a VULIC che all'altezza del dischetto calcia altissimo. Che errore.

85' - SKOV OLSEN! GOL! 2-3 Bologna! La ribalta la squadra di Mihajlovic. Sansone per Palacio, che calcia, respinta di Cordaz e tap-in di Skov Olsen.

