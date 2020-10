Juventus poco convincente, spesso in difficoltá e alla fine bloccata da un ottimo Crotone. I bianconeri, falcidiati dalle assenze, non vanno oltre l'1-1 allo Scida e perdono due punti nei confronti di Napoli e Milan. La sensazione é che la squadra bianconera, al di lá degli episodi (rigore contro, espulsione di Chiesa, palo di Morata, gol annullato a Morata), sia ancora un cantiere aperto e debba ancora trovare i meccanismi giusti per amalgamare il folto gruppo di giocatori a disposizione. I tanti giovani schierati (con Frabotta e Portanova erano ben 6 i titolari bianconeri nati dopo l'1/1/1997), inoltre, non devono essere un alibi, ma sono un fattore da considerare. Nella serata calabrese, i padroni di casa, guidati dalla vivacitá di Messias e Simy, hanno offerto una prova coraggiosa e hanno meritato sul campo il punto conquistato.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto (Dal 83' Golemic); Pereira (Dal 73' Rispoli), Molina (Dall'87' Petriccione), Cigarini, Vulic (Dal 73' Siligardi), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Juventus (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova (Dal 56' Cuadrado), Arthur (Dal 69' Rabiot), Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski (Dal 69' Bernardeschi). All. Pirlo

Arbitro: Fourneau

Gol: 12' rig. Simy (J), 22' Morata (J)

Assist: Chiesa

Ammoniti: Bonucci, Cigarini, Portanova, Kulusevski, Reca, Magallan

Espulsi: al 60' rosso diretto per Chiesa (J), gioco pericoloso.

La cronaca in 9 momenti chiave

11' - Calcio di rigore per il Crotone. Bonucci pesta il piede in area a Reca. Nessun dubbio: penalty.

12' - GOL! SIMY! 1-0 Crotone! Spiazza Buffon l'attaccante del Crotone.

22' - GOL! 1-1 Juventus! MORATA! Kulusevski dentro per Chiesa, cross perfetto in mezzo per il tap-in di Morata.

42' - Occasionissima JUVENTUS! Gran palla di Morata dentro per PORTANOVA, che calcia di prima col destro. Bravo CORDAZ a respingere in uscita.

44' - Grande chance per Crotone. Cross da sinistra di Reca, mischia in mezzo, ci prova PEREIRA, bravo a salvare BUFFON.

55' - CIGARINI! Che occasione per il Crotone. Scambio uno-due con Messia e destro piazzato tutto solo dal limite. Mette fuori, era semplice qui.

60' - CARTELLINO ROSSO PER CHIESA. Fallo in ritardo su Cigarini. Troppo duro. Rosso diretto. Fourneau non ha dubbi.

63' - PALO DI MORATA! Gira perfettamente lo spagnolo di testa su punizione di Kulusevski. Palo interno e poi Cordaz.

79' - GOL ANNULLATO. MORATA insacca il tiro-cross di Cuadrado, ma dopo 3 minuti di controlli il VAR decreta il fuorigioco millimetrico dello spagnolo.

MVP del match

Alvaro MORATA - Timbra con un movimento da "9", poi prova a mandare in porta Portanova. Nella ripresa colpisce un palo e trova la seconda rete, poi annullata per fuorigioco. In grande crescita.

Fantacalcio

Promosso - Junior MESSIAS - Tra le linee e in ripartenza crea diversi pericoli. Mancino educato, buona corsa, ottimi mezzi tecnici. Dovrebbe essere piú cinico quando va al tiro.

Bocciato - Leonardo BONUCCI - In ritardo su Reca: ci sta il rigore. Spesso non riesce a tenere la linea dietro. Malino.

La statistica

Federico Chiesa è il primo giocatore ad aver ricevuto un cartellino rosso nella sua gara d'esordio in Serie A con la Juventus nell'era dei tre punti a vittoria.

Il momento social

Come cambia la Juventus con Chiesa

