Crotone-Napoli, match della decima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida, si è concluso col punteggio di 0-4. Gara arbitrata da Marinelli: il Napoli di Gattuso, in virtù di questo risultato, raggiunge la Juventus a quota 20 punti in classifica mentre il Crotone di mister Giovanni Stroppa non riesce a muovere la classifica. A segno Insigne, Lozano, Demme e Petagna, nella ripresa espulso Petriccione. Vediamo ora i voti ai protagonisti del match.

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ 6 – Può poco in occasione dei gol del Napoli, nel primo tempo compie un ottimo intervento su Petagna.

Giuseppe CUOMO 5 – In impostazione è troppo impreciso, dietro fa acqua da tutte le parti. Compie qualche buon intervento d'istinto, ma contro l'attacco atomico del Napoli è troppo poco.

Luca MARRONE 5,5 – Fa e disfa. Alcuni palloni persi sono horror, però nel corpo a corpo con Petagna non sfigura: non ha paura di intervenire.

Sebastiano LUPERTO 5,5 – L'ex del match inizia bene, però con l'andare dei minuti inizia a soffrire Lozano. Che nel finale di primo tempo lo brucia in un paio di occasioni.

Pedro PEREIRA 5 – Prestazione troppo anonima. Il portoghese si mette in mostra con qualche tracciante interessante a cercare le punte, ma per la gran parte della partita non si fa vedere. (Dal 86' Denis DRAGUS S.V.)

Salvatore MOLINA 5,5 – Qualche giocata interessante, come una chiusura su Insigne nel primo tempo e buoni palloni per le punte, ma troppo spesso si addormenta letteralmente.

Ahmad BENALI 5,5 – Non si mette in mostra con giocate particolari, ma è comunque una presenza ingombrante per il centrocampo del Napoli. A Stroppa evidentemente non basta: cambio nel primo tempo. (Dal 36’ Milos VULIC 6 – Entra bene in partita, con un'occasione dopo pochi secondi sventata da Ospina. Nella ripresa si vede poco).

Jacopo PETRICCIONE 4,5 – Partita complicata già nel primo tempo, con troppi errori in impostazione. A inizio ripresa arriva la frittata: duro intervento su Demme e rosso diretto, episodio che chiude il match.

Arkadiusz RECA 5,5 – Nel primo tempo ci sono diversi strappi molto interessanti, ma l'ex Spal soffre tremendamente le sgasate di Lozano: un incubo, soprattutto nella ripresa.

Junior MESSIAS 5,5 – Come troppo spesso accade, va a sprazzi. L'avvio di partita è molto interessante, ma con il passare dei minuti si perde per strada e non riesce a incidere.

SIMY 6 – Non riesce a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Ospina, però è un punto di riferimento importante per i suoi. Buona prova nelle sponde e nei corpo a corpo. (Dal 86' Eduardo HENRIQUE S.V.)

All. Giovanni STROPPA 5,5 - Nel primo tempo i suoi giocano alla pari e vengono puniti dalla magia di Insigne, l'espulsione di Petriccione è una mazzata. Ma il Crotone non segna veramente mai: così è difficile andare lontano.

Hirving Lozano - Crotone-Napoli - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6,5 – Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente, bravo e coraggioso anche in uscita. E con i piedi è una garanzia.

Giovanni DI LORENZO 6 – Alterna ottime giocate a qualche errore banale, dovuto anche alle condizioni insidiose del terreno di gioco. Ma deve sicuramente migliorare in concentrazione.

Kostas MANOLAS 6 – Partita ordinaria da parte del greco, sempre in controllo nel gioco aereo e bravo quando viene chiamato in causa.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Prende il giallo dopo pochi minuti su grande giocata di Messias. La partita potrebbe diventare complicata, ma Kalidou non si scompone ed è impeccabile. (Dal 83' Nikola MAKSIMOVIC S.V.)

Mario RUI 5,5 – Il peggiore in campo tra gli uomini di Gattuso: tantissimi errori in impostazione, a cui prova a rimediare con il solito lavoro prezioso in copertura.

Tiemoué BAKAYOKO 6,5 – Autorevole in mezzo al campo: in impostazione è essenziale, in chiusura sempre prezioso. Da un suo intervento parte l’azione del 3-0. (Dal 83' Stanislav LOBOTKA S.V.)

Diego DEMME 7 – Nel primo tempo è silenzioso, con giocate semplici per servire i compagni e tanto lavoro sporco. Nella ripresa cresce, subisce il fallo dell'espulsione di Petriccione e chiude la partita con un gran diagonale all'angolino.

Hirving LOZANO 7 – L’asse con Di Lorenzo funziona già dalle prime battute: il messicano crea diversi pericoli e nella ripresa affossa le speranze del Crotone con il gol del 2-0. (Dal 78' Matteo POLITANO S.V.)

Piotr Zielinski in Crotone-Napoli Credit Foto Getty Images

Piotr ZIELINSKI 7 – Ispiratissimo: riesce sempre a trovarsi lo spazio per rendersi protagonista, il gol di Insigne parte da una sua splendida azione individuale con tunnel su Cuomo. (Dal 69’ Dries MERTENS 7 - Entra e manda in porta Demme e Petagna: sempre decisivo).

Lorenzo INSIGNE 7,5 – Il primo tempo è equilibrato: ci vuole una magia del capitano a sbloccare il match, con quel destro a giro sul secondo palo che ormai è un marchio di fabbrica. Nella ripresa arriva l'assist al bacio per Lozano. Sempre più leader, sempre più trascinatore. (Dal 78' Eljif ELMAS S.V.)

Andrea PETAGNA 6,5 – Nel primo tempo non capitalizza un'ottima occasione da rete, si rifa nella ripresa con il gol del 4-0 nel recupero. Buona prova, fatta di tanta sostanza.

All. Gennaro GATTUSO 6,5 – Prova di maturità del Napoli, che anche in un primo tempo non semplice trova il modo di colpire e di indirizzare la sfida. Che con l'uomo in più diventa di ordinaria amministrazione.

