A tre giorni da Natale, il Crotone trova il proprio Messias. Junior, per la precisione. L'autore della doppietta che consente alla formazione di Stroppa di conquistare un successo da 3 punti utile per lasciare - momentaneamente, d'accordo - l'ultimo posto, per avvicinarsi sensibilmente al quartultimo e per risucchiare verso il basso proprio i ducali, ora lontani appena 3 lunghezze. Il 2-1 dello Scida è opera, appunto, di Junior Messias. Due gol uno più bello dell'altro in un primo tempo in cui il Parma traballa pericolosamente, come se non avesse ancora dimenticato lo 0-4 contro la Juventus. Anche se Cordaz è bravo su Inglese e Karamoh scheggia un palo. Nella ripresa accorcia Kucka, ma nonostante tutti gli sforzi i ducali non riescono a recuperare il punteggio. E ora sono sempre più costretti a soffrire.