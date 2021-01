Crotone-Roma, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Scida di Crotone mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 8 ORE FA

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cigarini

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Fazio, Pedro, Santon, Spinazzola, Zaniolo

Statistiche Opta

La Roma ha vinto tutte le quattro partite di Serie A contro il Crotone con un punteggio complessivo di 9-0; quella giallorossa è l'unica squadra contro cui i calabresi non hanno ancora trovato la rete nel massimo campionato.

La Roma detiene il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 24) contro squadre neopromosse che per gare in gol di fila (51) contro formazioni proveniente dal torneo cadetto.

Dopo i successi contro Spezia e Parma, il Crotone potrebbe vincere tre partite consecutive in casa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il Crotone ha subito almeno quattro gol in cinque gare di questo campionato, almeno due in più di ogni altra squadra.

La Roma ha vinto sette delle 10 gare di campionato giocate da inizio novembre (1N, 2P) – considerando invece tutte le competizioni i successi salgono a 10, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nel periodo.

Le ultime cinque partite esterne della Roma in Serie A hanno visto un totale di 25 reti: ben 5 di media a partita; nel parziale, due successi e due sconfitte per i giallorossi (1N).

Sfida tra il miglior attacco (Roma, 19 gol) e la peggior difesa (Crotone, 19 reti subite) nel corso dei primi tempi di questa Serie A.

Junior Messias è autore di quattro delle sei reti interne segnate dal Crotone da inizio novembre in Serie A.

L’attaccante della Roma Edin Dzeko è andato a segno in tutte le ultime tre gare di Serie A e può realizzare gol in più gare di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2017, quando arrivò a cinque.

Il centrocampista della Roma Henrikh Mkhitaryan è il giocatore che è stato coinvolto in più sequenze terminate con un gol in questa Serie A: 17, almeno quattro in più di ogni altro.

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Serie A Ancelotti: "Milan-Juve non decisiva. Khedira? Siamo a posto" 13 ORE FA