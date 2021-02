Crotone-Sassuolo, match della 22a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 1-2, grazie alle reti di Berardi, Ounas e Caputo su calcio di rigore. Gara arbitrata da Pezzuto di Lecce. In virtù di questo risultato il Crotone di mister Giovanni Stroppa rimane ultimo in classifica, mentre il Sassuolo di Roberto De Zerbi sale a quota 34 punti, ottavo nella graduatoria. Vittoria meritata per la squadra ospite, che rimane dietro le big, ennesima sconfitta per i calabresi, che avranno bisogno di ben altre prestazioni per salvarsi.