Crotone-Spezia, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 4-1. Gara arbitrata da Giua e successo importante per il Crotone di Giovanni Stroppa, che ha trovato la prima gioia in questo campionato grazie alla doppietta di Messias e alle reti di Reca e Eduardo Henrique, e che é salito a quota 5 punti in classifica. Ko lo Spezia di Italiano, a segno con Farias nel primo tempo, ma crollato nel secondo tempo. I calabresi guardano con fiducia all'infrasettimanale, mentre i liguri devono reagire in fretta a questo pesante ko contro una diretta concorrente per la salvezza.

Il tabellino di Crotone-Spezia 4-1

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (Dal 73' Cuomo), Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato (Dal 89' Riviere), Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (Dal 46' Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (Dal 83' Marchizza); Estevez, M. Ricci, Pobega (Dal 58' Maggiore); Farias (Dal 83' Verde), Piccoli, Agudelo (Dal 58' Gyasi). Allenatore: Italiano.

Arbitro: Giua

Gol: 7' Messias (C), 18' Farias (S), 49' Reca (C), 56' Henrique (C), 96' Messias (C)

Assist: Molina, Molina, Pereira, Simy

Ammoniti: Chabot, Ferrer, Messias, Eduardo Henrique, Maggiore, Magallan

La cronaca in 8 momenti chiave

7' - JUNIOR MESSIAS! GOL! CHE BEL GOL! Contropiede perfetto del Crotone. 1-0. Palla a Simy, Molina lancia Messias, che punta Terzi, avanza, avanza, finta e piazza il mancino all'angolino.

18' - FARIAS! GOL! 1-1 Spezia! Ma che errore di Zanellato. Palla a Cordaz, che di prima la passa al centrocampista, che serve Farias in area. Destro e gol. Auto-assist di Zanellato qui.

21' - Gran parata di CORDAZ in uscita. Perde ancora palla in uscita il Crotone, Agudelo serve PICCOLI, che salta bene Luperto e poi si fa murare da Cordaz.

47' - PROVEDEL! Gran parata su MESSIAS, che se ne era andato bene in dribbling centralmente. Che missile del brasiliano.

49' - RECA! GOL! 2-1 Crotone! Lancio lungo di Molina, controlla RECA, che poi salta Sala e col destro batte Provedel.

56' - EDUARDO HENRIQUE! GOL! 3-1 Crotone. Messias imbuca dentro, se ne va Pereira a destra, va sul fondo e appoggia in mezzo per Eduardo Henrique, che insacca a porta vuota.

77' - Gran parata di PROVEDEL! Molina ruba palla a Chabot e calcia in diagonale, bella parata.

96' - MESSIAS! GOL 4-1 Crotone! Tocco di Simy, scatto, salta Provedel e insacca il poker.

La statistica

Prima vittoria in questo campionato per il Crotone. Quattro dei cinque punti in questo campionato dai calabresi sono stati raccolti in casa.

MVP del match

Junior MESSIAS - Anima del Crotone e giocatore di assoluto livello. I due gol sono molto belli, le sue accelerazioni infiammano la partita. Ci prova sempre, entra anche nel terzo gol con un filtrante notevole.

Fantacalcio

Promosso - Salvatore MOLINA - Uno dei piú lucidi nel Crotone. Dai suoi lanci arrivano il gol di Messias e Reca. Provedel gli nega il gol. Gran partita.

Bocciato - Julian CHABOT - Subito ammonito. Bravo in un paio di uno contro uno con Messias, male nel posizionamento in tutti i gol subiti. Un paio di palloni persi da brividi.

