Crotone-Torino, match della 26esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 4-2. La gara è stata arbitrata dal signor Guida. Il Torino di Davide Nicola in virtù di questo risultato resta in zona retrocessione mentre il Crotone di mister Serse Cosmi smuove le acque e si porta a -5 dai granata. Decidono la sfida la doppietta di Simy e le reti di Ounas e Reca per il Crotone, con il Toro che va in gol con Mandragora e Sanabria.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Nwankwo Simy, Crotone-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ, 6.5: Praticamente incolpevole sui due gol subiti. Nel finale è fondamentale nel deviare il destro di Goyak sulla traversa ed impedire il gol del 3-3 agli ospiti.

Lisandro MAGALLAN, 6: Regge l'urto dell'attacco granata e gioca una partita attenta e precisa, colpendo anche un palo in uno dei suoi inserimenti offensivi.

Vladimir GOLEMIC, 5.5: Qualche sbavatura di troppo difensivamente, con Bonazzoli che lo mette in difficoltà soprattuto nel primo tempo. Cresce nella ripresa.

Sebastiano LUPERTO, 6.5: Il migliore della retroguardia rossoblù, annulla Verdi e Lukic e si fa sempre trovare con i suoi inserimenti in avanti. Promosso.

Pedro PEREIRA, 5.5: Soffre tremendamente Vojvoda, che si perde in più di un'occasione nel primo tempo. Davanti non riesce quasi mai ad arrivare sul fondo per crossare.

Junior MESSIAS, 7: Giocatore di livello tecnico superiore. Ogni volta che prende il pallone semina il panico nel centrocampo granata con giocate di alta classe.

Reca - Crotone-Torino Credit Foto Getty Images

Jacopo PETRICCIONE, 6.5: Prestazione di grande sostanza in mezzo al campo, dove prova a mettere ordine nelle manovre a volte confusionarie dei suoi. (dall'81, Nicolò ZANELLATO, S.V.)

Salvatore MOLINA, 6: Anche lui si disimpegna bene a centrocampo, riuscendo a non soffrire più di tanto la fisicità di Rincon e Mandragora.

Arkadiusz RECA, 7: : Buona prova sull'out di destra, con parecchi cross interessanti ed una attenta copertura su Ansaldi in fase difensiva. Il gol del 3-1, poi, è da mettere nella bacheca dei ricordi importanti.

Adam OUNAS, 7: Particolarmente ispirato, serve un assist a Reca e chiude il match nel recupero. Quando parte palla al piede è sempre pericolosissimo.

SIMY NWANKWO, 7.5: Una doppietta da bomber vero. Realizza con freddezza il calcio di rigore ed è bravo a ribadire in rete il gol che decide il match. Giocatore indispensabile per questo Crotone (dal 76' DI CARMINE, S.V.)

Serse COSMI, 7: Bella vittoria dei suoi, che dominano il Torino sul piano del gioco e riescono finalmente a concretizzare le tante occasioni create. Forse c'è ancora una speranza in fondo al tunnel.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU, 6: Incolpevole sui quattro gol subiti. Si prodiga in un paio di interventi interessanti nella ripresa ma ciò non basta a salvare i suoi.

Nwankwo Simy esulta dopo il 9° gol stagionale, Crotone-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Armando IZZO,5.5: Il meno peggio dei tre dietro, risulta comunque impreciso in qualche chiusura, perdendosi più di una volta Messias e Ounas sulle loro proverbiali acellerazioni.

LYANCO, 5: Esce sconfitto dal duello con Simy, che conclude con una doppietta. Riesce a reggere come sempre sul piano fisico ma è ancora troppo acerbo nelle letture tattiche.

Ricardo RODRIGUEZ, 5: Prova disastrosa del terzino svizzero, sempre più in difficoltà nel ruolo di terzo centrale. Ha colpe su almeno tre gol degli avversari. Urge dimenticare in fretta.

Sasa LUKIC, 5.5: Gioca un buon primo tempo ma scompare, complice il cambio di ruolo chiestogli da Nicola, nella ripresa. Da uno con la sua qualità ci si attende di più. (dal 77' GOYAK, 6.5: Entra bene nel match, con grande energia. Rischia di trovare il gol del 3-3 con un gran destro a giro ma è fermato dalla traversa.)

Cristian ANSALDI, 5.5: L'errore che porta al rigore di Simy è troppo impattante sul match per poter uscire con una sufficienza. Bravo nella sponda che porta all'illusorio 1-1 di Mandragora.

Tomàs RINCON, 5: Prova di grande sacrificio del venezuelano che però si trova sempre ad inseguire Messias e Ounas. Nel finale è ingenuo a rimediare due gialli in pochi minuti.

Rolando Mandragora - Crotone-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Rolando MANDRAGORA, 6.5: Ha il merito di siglare il gol che illude il Torino a fine primo tempo, ma anche lui soffre troppo le incursioni dei due tecnici trequartisti avversari.

Mergim VOJVODA, 6: Gioca un buon match, con tanti inserimenti in fase offensiva sui cross di Ansaldi ma troppe disattenzioni nella propria metà campo. (dal 66' Simone VERDI, 5.5: Entra per dare una scossa che non arriva. Bocciato.)

Simone ZAZA, 5: Impalpabile in fase offensiva, dove non riesce mai a creare pericoli a Cordaz, e distratto nella gestione del pallone, con un paio di palle perse a centrocampo sanguinose. Decisamente da rivedere.. (dal 66' Antonio SANABRIA, 7: Il gol è una perla assoluta. Entra con grande dinamismo e per poco non riesce anche a guadagnarsi il rigore del possibile 3-3. Promosso.)

Federico BONAZZOLI, 6.5: Prova di grande sacrificio in avanti, con tantissimo movimento sul fronte offensivo. Sfortunato a colpire una traversa nel secondo tempo con un destro da fuori da cineteca.

Davide NICOLA, 5.5: I suoi hanno il merito di restare in partita per 80' nonostante una forma fisica ovviamente non ottimale. Resta tuttavia l'impressione che questa squadra sia ancora troppo dipendente da Belotti.

