Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Messias, Petriccione, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Carmine, Reca

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Veloso

Statistiche Opta

Bilancio in perfetto equilibrio tra Crotone e Verona in Serie A: un successo a testa e un pareggio.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque sfide di Serie A contro squadre venete (4V, 1N), il Crotone ha perso le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 1-2 contro Chievo e Verona).

Il Crotone è una delle uniche due squadre ad aver perso ben 27 delle 35 gare stagionali in Serie A, dopo il Benevento nel 2017/18 – in quel caso i giallorossi subirono una sconfitta anche alla 36ª.

Il Crotone è la squadra che ha pareggiato meno gare (tre) in questo campionato; dall’altra parte invece, a partire dallo scorso campionato, solo la Fiorentina (24) ha pareggiato più partite del Verona (23) in Serie A.

È dal gennaio 2002 che Serse Cosmi non affronta l’Hellas Verona in un match di Serie A: in quel caso il suo Perugia vinse 3-1 (Frick per i veneti, Rezaei, Ahn Jung-Hwan e Giovanni Tedesco i marcatori).

L’allenatore del Verona Ivan Juric è un ex di questa sfida, avendo una passato al Crotone sia da giocatore che da tecnico; in particolare, ha ottenuto ben 23 vittorie nel campionato cadetto 2015/16 sulla panchina dei calabresi, record per questa squadra in una singola stagione tra Serie A e B.

Il Verona potrebbe pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2016.

Simy del Crotone è a quota 19 reti in questo campionato: l'unico giocatore africano in grado di raggiungere 20 gol in una singola stagione di Serie A è stato Samuel Eto'o nel 2010/11 (21 centri con la maglia dell'Inter).

Federico Dimarco del Verona è l'unico difensore italiano che ha segnato almeno cinque gol in questa stagione di Serie A.

L’ultimo gol in Serie A di Nikola Kalinic è stato segnato nel match d’andata contro il Crotone – è tuttora l’unico con la maglia del Verona: l’attaccante croato non ha mai terminato una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei con così poche reti, tra Liga, Serie A e Premier League.

