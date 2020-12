Ogni lunedì analizziamo tutto quello che è successo nel weekend di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone della giornata appena andata in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 10a giornata di campionato.

Voto 10...a un Milan da record e senza limiti

Serie A La Juve si gode McKennie, ma se brilla il gregario... IERI A 10:46

Otto successi nelle prime 10 gare di questa Serie A: in 86 precedenti partecipazioni alla competizione, i rossoneri hanno fatto meglio a questo punto del campionato solo nel 1954/55 (nove vittorie). Basterebbe già questo per certificare l'eccezionalità della partenza del Milan. Basterebbe se non fossero altri i fattori a rendere magnifico il progetto della squadra di Pioli: piú punti di tutti nel post lockdown, vittorie in serie anche senza Ibrahimovic, un modo di giocare a calcio divertente ed efficace. Questa squadra non ha limiti e, finora, non ha mostrato punti deboli.

Voto 9...all'Inter, che dribbla in scioltezza la trappola Bologna

La sfida di San Siro era ricca di trappole, insidie e pericoli. Molt di più di quelli emersi dopo il 3-1 finale. La squadra di Conte è stata brava, matura, sicura di sé e non si è fatta condizionare dagli impegni ravvicinati di Champions. La doppietta di un Hakimi finalmente brillante e la solita vena realizzativa di Lukaku hanno fatto il resto. L'Inter c'è, è presente, ha ritrovato unione e compattezza. Osso duro per tutti.

Voto 8...al Napoli, che demolisce il Crotone

0-4, senza storia, senza faticare troppo, con cambi mirati e ottimo turnover. Il Napoli di Gattuso continua il suo buon momento e devasta il Crotone di Stroppa. Benissimo Insigne, bene Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Demme. Un bel gruppo, una squadra che crea tanto e che è sempre ben messa in campo. Gli azzurri sono convinti di poter fare tanta strada in questo campionato.

Gattuso: "Il mio rinnovo non è una priorità"

Voto 7...a Juan Cuadrado, l'ispira Juventus

Una vittoria nel derby in rimonta dopo una buona ora di gara molto negativa. La peggior prestazione stagionale della Juventus di Pirlo si trasforma in festa grazie alle reti di McKennie e Bonucci, che domano il Toro e permettono ai bianconeri di mantenersi attaccati a treno di testa. Una menzione d'onore la merita Juan Cuadrado, che ha messo a referto il suo settimo assist stagionale e che ha ispirato entrambe le reti juventine.Uomo chiave, uomo in più, uomo che sta tenendo in piedi la Juve.

Pirlo: "Brutto 1° tempo, ma alla fine è uscito il DNA della Juventus"

Voto 6...alla Roma, penalizzata dagli episodi

L'espulsione di Pedro, il possibile fallo di mano su cross di Spinazzola, il mancato rosso a Obiang. La Roma recrimina contro il Sassuolo, ma sbatte sul muro neroverde e non riesce a reagire del tutto alla sconfitta di Napoli. Un punto che sorride di più agli organizzati neroverdi e che impedisce ai giallorossi il sorpasso in classifica. É mancata quel pizzico di fortuna in più.

Pedro espulso in Roma-Sassuolo Credit Foto Getty Images

Voto 5...all'attacco del Sassuolo, che senza Caputo ha perso efficacia

Qui è un discorso più generale. Perché il Sassuolo merita rispetto per quelllo che sta facendo e ha conquistato un punto importante in un campo difficile per chiunque. Ma, guarda caso, da quando Caputo non è al meglio, la squadra ha faticato più del dovuto. In tre delle ultime quattro gare il Sassuolo non ha segnato, trovando parecchie difficoltà anche nel crearsi occasioni per farlo. Piccolo calo di Berardi e Djuricic, Boga non ancora al meglio, Raspadori non ancora pronto per essere titolare. Una flessione che può essere tollerata, ma mister De Zerbi non vede l'ora di avere a disposizione il suo "Ciccio". Con lui è tutta un'altra musica.

Voto 4...al terreno di gioco della Dacia Arena

Togliere i teloni di copertura alle 10 di mattina non si è rivelata un'idea geniale. Ma resta di difficile comprensione il teorema generale: come può un campo di Serie A, nel 2020, inzupparsi in quel modo per 4-5 ore di pioggia. Il sistema di drenaggio? I rimedi alla pioggia? Non sono state studiate soluzioni? In uno stadio nuovo e bello come la Dacia Arena è davvero spiacevole che si verifichino episodi del genere. Ora un altro grattacapo: trovare la data di recupero in un calendario fittissimo di impegni fino a gennaio inoltrato.

Udinese-Atalanta, campo impraticabile alla Dacia Arena Credit Foto Getty Images

Voto 3....alle emozioni di Parma-Benevento

Uno 0-0 che ben riflette quanto accaduto al Tardini. E cioè niente. Parma troppo legato alle lune di Gervinho, Benevento organizzato e intento solo a conquistarsi un altro punticino. Spettacolo zero, emozioni zero, ritmi blandi, appeal molto basso.

Voto 2...alla storia della "talpa" di Mihajlovic

Chissà se l'hanno davvero individuata, se la troveranno o se è tutto un "giochino". Fatto sta che il Bologna a Milano ha perso meritatamente, che alla fine ha giocato con una difesa a tre inedita e con un assetto tattico che non ha portato alcun miglioramento. "Talpa" o non "talpa" la sensazione è che non sarebbe cambiato nulla.

Mihajlovic furibondo: "Se trovo la talpa la attacco al muro"

Voto 1...al Torino, che ha gettato al vento troppi punti

19 punti persi da situazione di vantaggio. Con l'aggravante di averne persi tre con la Juventus dopo aver sprecato due volte la possibilità di andare sul 2-0. L'enigma Giampaolo prosegue, il Torino si perde nei secondi tempi e nei finali di gara, si sgretola e perde partite e punti. Dopo 10 giornate i granata sono in zona retrocessione e hanno davvero troppi problemi da risolvere. No good.

Voto 0...al Crotone, in picchiata verso la B

Non vogliamo accanirci o ripeterci. La situazione è grave, il modo in cui vengono perse le partite sempre netto, la capacità di mettere in difficoltà l'avversario semi-nulle. Di questo passo l'autostrada verso la Serie B diventa a cinque/sei corsie.

Conte: "Ci voleva, vincere aiuta l'autostima"

Serie A Pirlo: "Più bello vincere il derby da allenatore" IERI A 20:24