Ogni lunedì analizziamo tutto quello che è successo nel weekend di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone della giornata appena andata in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 11a giornata di campionato.

Voto 10... All'Inter, che reagisce al disastro europeo e sbanca Cagliari

Minuto 58. L'Inter è sotto di un gol a Cagliari, si è vista murare ogni tipo di tentativo da un superlativo Cragno, Conte richiama Eriksen in panchina, sancendo l'ennesima bocciatura. Dopo la cocente delusione europea di mercoledí, la squadra nerazzurra sembra a un passo dal baratro. E invece una nuova reazione, le reti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku, la vittoria per 3-1, i due punti rosicchiati al Milan e una nuova certezza: la squadra è con Antonio Conte. Dall'11a giornata esce rinvigorita in primis l'Inter, che ha saputo ritrovare energia e compattezza in un momento delicatissimo. Ora serve continuità, a partire già dal big match con il Napoli nel turno infrasettimanale.

Conte: "Inizia un nuovo campionato? Era già un obiettivo"

Voto 9... Al Verona di Juric, solido e ostico per tutti

Ha vinto anche all'Olimpico contro la Lazio, dopo aver vinto a Bergamo e pareggiato a San Siro col Milan. Aveva già fermato la Juventus e messo sotto il Sassuolo, nonostante il risultato finale. Juric ha creato un Verona ancora più solido e pericoloso rispetto allo scorso campionato. Squadra organizzata, micidiale con gli inserimenti dei centrocampisti, con un gran portiere e che rispecchia alla perfezione l'indole combattente del suo tecnico. Sognare un posto in Europa non è così improbabile.

Voto 8... Alla Roma, che stritola il Bologna

Cinque reti in un tempo, tre nei primi 15 minuti di gioco. La Roma di Fonseca sbrana il Bologna, torna a vincere in campionato e rimane a due punti dalla zona Champions. Spinazzola e Karsdorp scatenati sugli esterni, Mkhitaryan fine suggeritore, poi la forza di due centrocampisti completi come Pellegrini e Veretout. I giallorossi confermano di avere mezzi e giocatori per fare male a chiunque. E se la giornata è buona, incassare una goleada diventa una routine per l'avversario.

Fonseca: "Vogliamo entrare tra le prime quattro"

Voto 7... Alla Juventus di Ronaldo, che ritrova Dybala

7 e non di più perché ci ha messo troppo a sbloccare la partita e perché ha subito una rete evitabile. Per il resto i progressi della Juventus sono evidenti, visto che concede sempre meno e crea parecchio, sfruttando le ottime rotazioni permesse dal continuo movimento di Cuadrado, McKennie e Chiesa. La rete di Dybala è una delle migliori notizie per Pirlo, mentre i due rigori trasformati dal solito infallibile Ronaldo rappresentano ormai una regola. 79 gol nelle prime 100 presenze in bianconero per il campione portoghese. Numeri da fenomeno quale è. Se c'è lui, tutto è più facile.

Pirlo: "Aspettavamo il gol di Dybala, ora farà meglio"

Voto 6... Al Milan, sfortunato e fermato dal Parma

Quattro legni in un solo match, tre dei quali centrati da Calhanoglu. Sembrava una serata stortissima per il Milan, privo di Ibrahimovic e Kjaer e colpito due volte dai contropiedi velenosi del Parma. E invece il Diavolo non si è scomposto, ha lottato e, grazie alla doppietta dello stellare Theo Hernandez, ha rimesso in piedi la situazione, mantenendo un'imbattibilitá in Serie A che dura da maggio. Insomma, più un punto guadagnato che due punti persi. Il morale resta alto.

Pioli: "Felice della mentalità, la squadra ci crede sempre"

Voto 5... A una Lazio stanca e "masochista"

Stanca dall'impresa di Coppa, provata nei suoi uomini migliori e trafitta da distrazioni incomprensibili dei suoi difensori. Il regalo di Radu sul raddoppio del Verona non avrà fatto chiudere occhio a un "maniaco" della perfezione come Simone Inzaghi. La Lazio perde il treno di testa e lascia altri punti per strada, affezionata a un sano "masochismo" che la sta contagiando già da quest'estate. C'è margine per tornare in alto, in attesa di capire che duello riserverà l'ottavo di finale di Champions.

Inzaghi: "Calendario da eliminazione diretta dei giocatori"

Voto 4... A una Samp in crisi di risultati

Non è tanto la sconfitta in sè, visto che perdere a Napoli è assolutamente giustificabile e considerato che la prestazione è stata nel complesso discreta. Il problema sono i risultati. Nelle ultime sei giornate la Sampdoria ha raccolto solo due punti (contro Genoa e Torino) e ha incassato troppi gol per i suoi standard. Ranieri ha bisogno di una scossa e deve imporla subito: Verona, Crotone e Sassuolo prima di Natale, non si scherza più.

Voto 3... A uno Spezia un po' troppo presuntuoso

Un po' di mea culpa è già arrivato da Vincenzo Italiano nel post partita. Lo Spezia visto allo Scida e sconfitto 4-1 dal fanalino di coda Crotone non è una squadra che può mantenere la categoria. Troppo leziosa, troppo convinta di sé stessa e sbilanciata, in una partita che probabilmente si sarebbe dovuta affrontare con ben altro piglio. Un campanello dall'allarme che non deve stravolgere una filosofia, ma che deve tramandare insegnamenti: in alcune partite delicate è meglio provare a subire un gol in meno che cercare a tutti i costi di farne uno in più.

Atalanta-Fiorentina - Serie A 2020-2021 Credit Foto Imago

Voto 2... A Prandelli, poco lucido e travolto a Bergamo

"Sul 3-0, paradossalmente, ci siamo liberati dei fantasmi provando ad aggredire l’avversario che è stato molto organizzato". Parole poco lucide di un Cesare Prandelli che per adesso ha raccolto un punto in quattro partite. La Fiorentina vista a Bergamo è una squadra che farà molta fatica a conquistare la salvezza. Una formazione che non crea, che subisce troppo (almeno tre parate di livello di Dragowski), che non è coesa e che pare giocare aspettando la mossa dell'avversario. L'esclusione di tanti uomini di personalità ha fatto il resto. Ora Sassuolo, Verona e Juventus: il panettone é lontanissimo.

Gasperini: "Papu con la Juve? Giocherà chi sta meglio"

Voto 1... Al Bologna, nemmeno sceso in campo

Non si può affrontare in quel modo una partita di Serie A. Pur con le attenuanti di infortuni e stanchezza (giocano sempre gli stessi da un mese), il Bologna si è offerto come vittima sacrificale alla Roma, che lo ha disintegrato in un solo tempo. Il ritiro scelto da Mihajlovic e dalla società è un atto dovuto. L'atteggiamento non può essere quello visto al Dall'Ara contro i giallorossi.

Mihajlovic: "Primo tempo scandaloso, in ritiro fino a Natale"

Voto 0... Al Torino, che si sta mettendo in un grosso guaio

Qua siamo nell'ambito dello psicodramma. Sotto 0-2, capace di trovare il 2-2 in 2 minuti, punito subito dopo e incapace di rimontare un'altra volta. In conclusione il Torino di Giampaolo ha perso ancora ed è ben ancorato al penultimo posto della classifica. Una situazione disarmante e allarmante, nonostante le parole di fiducia del presidente Cairo. Trasferta a Roma, Bologna in casa, trasferta a Napoli: i granata rischiano di trascorrere il Natale anche più in basso...

Giampaolo: "Il mio futuro? Vado avanti come un treno"

