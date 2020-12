Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nel turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 13a giornata di campionato.

Voto 10...alla Juventus, che inizia a prendere ritmo

0-4 a Parma, che segue la buona prestazione con l’Atalanta e le vittorie con Genoa, Barcellona e Torino. La Juventus di Pirlo sta prendendo ritmo, segue le idee del suo mister, sta iniziando a mostrare un calcio diverso, propositivo e aggressivo, dove ognuno sa cosa deve fare. Ronaldo e Morata hanno dimostrato subito che la serata di mercoledì è stata semplicemente storta, Bentancur, McKennie e Ramsey che il centrocampo titolare bianconero deve essere questo. La Juve c’è , le milanesi sono avvisate.

Voto 9...all’Atalanta, che ritrova Ilicic e ribalta la Roma

Reazione, rimonta, poker e conferme. L’Atalanta si sbarazza della Roma dopo un primo tempo non convincente, segna quattro reti, ritrova il suo gioiello Josip Ilicic e scaccia le polemiche interne delle ultime settimane. La squadra è unita e sta con Gasperini. Questa vittoria, dopo una prima parte di stagione in cui sono arrivati successi ad Amsterdam e Liverpool, e anche un pareggio in casa della Juventus, rimette sulla retta via la Dea. Una squadra forte, che lotterà sicuramente per le prime quattro posizioni e che quando è in serata può “suonarle” a chiunque.

Voto 8...al Milan, punti pesanti senza tanti titolari

Punti pesanti in quel di Sassuolo. E non era necessario il video postato su Instagram da Calhanoglu per capire che il gruppo rossonero è unito e convinto di poter rimanere in alto a lungo. Senza Ibrahimovic, Kjaer, Rebic e Bennacer, la formazione di Pioli stende il Sassuolo al Mapei Stadium e risponde alle vittorie di Juventus e Inter. Il Milan è primo e vuole chiudere il suo magico 2020 in vetta. La Lazio, prossima avversaria pre natalizia, è avvisata.

Voto 7...all’Inter, che infila la sesta di fila

In questo caso, più che la prestazione in sè con lo Spezia, premiamo la costanza di rendimento. Sei vittorie consecutive in campionato per l’Inter di Antonio Conte, che ha ampiamente dimenticato la debacle di Champions e che ora si è concentrata seriamente sul suo obiettivo primario. Questo filotto porta i nerazzurri a ridosso del Milan e ridà entusiasmo a un ambiente che si era subito surriscaldato. Ora la trasferta di Verona per avvicinarsi serenamente al Natale. I nerazzurri vogliono la settima gioia...

Voto 6...all’Udinese, che allunga la striscia positiva

Un altro punticino su un campo ostico come la Sardegna Arena. L’Udinese conferma il suo buono stato di forma (sei partite di campionato di fila senza perdere), sale a 15 punti e si allontana dalla “zona calda” della classifica. Gotti ha trovato la formula giusta e si gode i progressi. Nota di merito per Kevin Bonifazi, che nelle ultime tre uscite si sta dimostrando un pilastro difensivo per i friulani.

Voto 5...all’approccio del Sassuolo

Il gol più veloce della storia della Serie A ha meriti e demeriti. I meriti sono quelli di Calhanoglu e Leao, che dopo poco più di sei secondi hanno trafitto la burrosa difesa neroverde e hanno messo in discesa la partita del Milan. I demeriti, appunto, riguardano l’approccio del Sassuolo, che troppo spesso è incappato in colossali distrazioni iniziali. Prendere gol in quel modo a difesa schierata resta inacettabile a certi livelli.

Voto 4...all'errore di Da Costa

Non serve nemmeno commentare. Un portiere in Serie A non può commettere errori del genere, frutto della distrazione più che della tecnica. A cosa stava pensando? Qualunque sia la risposta, Mihajlovic non avrà gradito...

Voto 3...alla Fiorentina, che non sa più vincere

Cesare Prandelli non è ancora riuscito ad ottenere un successo in Serie A da quando è tornato sulla panchina viola. Il punto conquistato contro il Verona porta sì i viola a +4 sulla zona retrocessione, ma allontana ulteriormente la data dell’ultimo successo in campionato (25 ottobre). Ora la trasferta a Torino contro la Juventus. Visto lo stato di forma attuale e la situazione mentale di tanti giocatori della Viola, serve molto più di un’impresa per tornare al successo prima della mini sosta...

Voto 2...al Torino, che continua con Giampaolo

Dilapidati altri due punti da situazione di vantaggio. Solo una vittoria nelle prime 13 partite stagionali di Serie A per il Torino, record negativo nella storia dei granata nella competizione (nel 1970/71 vinse il suo secondo match alla 13ª gara disputata). Il pareggio contro il Bologna è l’esatta fotografia di quello che è stato fin qui il campionato granata: anonimo e molle. La squadra di Giampaolo, incredibilmente confermato alla guida del club, non riesce più a ritrovare entusiasmo, fiducia e coraggio. Tre doti essenziali per fare punti nel massimo torneo. Con questo ritmo si va in B.

Atalanta (2ª) da 1-0 a 2-4 Cagliari (4ª) da 1-0 a 2-3 SASSUOLO (5ª) da 2-1 a 3-3 Lazio (6ª) da 3-2 a 3-4 INTER (8ª) da 2-0 a 2-4 Sampdoria (9ª) da 1-0 a 2-2 JUVENTUS (10ª) da 1-0 a 1-2 Bologna (13ª) da 1-0 a 1-1

Voto 1...a Roma e Napoli, che con le altre grandi crollano

La Roma viene svegliata dai quattro ceffoni dell’Atalanta, il Napoli crolla nuovamente in trasferta, dopo la sfortunata serata di San Siro. La sensazione è che per campani e capitolini subentrino più delle carenze sotto il profilo mentale quando è il momento di affrontare i big match. I ko giallorossi sono arrivati contro Napoli e Atalanta. Quelli partenopei con Milan, Inter, Sassuolo e Lazio. Più, per entrambe, i due match persi a tavolino contro Verona e Juventus. C’è tempo per prendersi delle rivincite, ma bisogna prestare attenzione, perché le tre davanti corrono e non aspettano nessuno.

Voto 0...al Genoa, che perde ancora e cambia tecnico

Via Maran, dentro Ballardini. Sarà la soluzione giusta? Lo sapremo tra qualche mese, quando capiremo se per l’ennesima volta il tecnico originario di Ravenna riuscirà a salvare il Grifone da una situazione semi-catastrofica. In generale, nella sconfitta di Benevento, si sono palesati nuovamente i limiti di una squadra modesta e con giocatori di modesto livello. Il Genoa rischia di dover soffrire fino alla fine e per evitarlo Preziosi ha voluto dare subito una scossa. Mercoledi, nel derby ligure contro lo Spezia, non è già più tempo di scherzare.

