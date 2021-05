Calcio

Da Ringhio Star all'addio: i 2 anni di Gattuso a Napoli in conferenza

SERIE A - Le strade del Napoli e di Gattuso si separano. Arrivato per sostituire Ancelotti, il tecnico calabrese ha avuto un rapporto complicato con la stampa e con De Laurentiis, che dopo averlo soprannominato Ringhio Star, lo ha messo in discussione rendendogli la vita non sempre agevole. La parentesi napoletana del prossimo allenatore della Fiorentina, riassunta in 180" di conferenze stampa

