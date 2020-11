"E’ stato un grande successo riuscire a ripartire con il campionato. La situazione è gravissima: da febbraio a dicembre la Serie A perderà 600 milioni, di cui 400 di ticketing e 200 di sponsor". Lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, intervenuto al prestigioso Global Boardroom del Financial Times, incentrato sull’impatto del Covid nei diversi settori dell’economia . Il numero 1 della confindustria del calcio ha parlato poi delle strategie per rilanciare il campionato italiano a livello globale: “Il Covid può essere un'opportunità per cambiare modello di business della Lega, anche se è difficile renderlo moderno nella situazione in cui siamo, in un momento così duro. Con i fondi di private equity la discussione è iniziata prima della pandemia e siamo alla fase finale della trattativa”, ha spiegato. L’obiettivo per Dal Pino “è sfruttare le loro capacità manageriali per provare a creare valore per la Serie A sul lungo periodo”. “Sono fiducioso, è una opportunità di crescita, ma la cosa principale è avere una strategia”, ha spiegato ancora.

Dal Pino ha ricordato che “la Serie A è conosciuta globalmente per i suoi top player, con tifosi in tutto il mondo, ma è dietro agli altri campionati dal punto di vista della commercializzazione dei diritti. Puntiamo a essere una media company, investendo nel miglioramento dello spettacolo, con nuovi stadi, internazionalizzazione e innovazione tecnologica per creare e distribuire i nostri contenuti su tutte le piattaforme. Dobbiamo provare a raggiungere più tifosi attraverso altre piattaforme”, ha proseguito. “La situazione è drammatica, la perdita di ticketing ha fatto perdere liquidità e ha avuto effetto sulle risorse dei club, dobbiamo spingere per una riapertura degli stadi a un numero definito di tifosi”, ha detto Dal Pino che ha confermato che “la Lega si è mossa con il Governo per avere un sostegno legato al mancato introito dei biglietti. Non chiediamo soldi ma di spostare alcuni pagamenti tributari”. Inoltre il presidente della Lega A ha fatto riferimento anche alla possibilità di discutere con la Uefa per l’introduzione di una sorta di salary cap: “Da una parte siamo disperati perché i nostri club non possono andare avanti così, ma da un’altra parte dobbiamo lavorare come una squadra ed essere positivi”, ha concluso.