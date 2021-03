Tre anni fa, nella notte tra il 3 e il 4 marzo, in un albergo di Udine se ne andava Davide Astori. Nelle partite di questo turno infrasettimanale è stato ricordato con un applauso al minuto 13 (il suo numero di maglia) del primo e secondo tempo, un gesto doveroso per omaggiarne la memoria. Ai microfoni del 'Corriere dello Sport' hanno parlato i due fratelli di Davide, Marco e Bruno. Dalle loro dichiarazioni emerge un filo di nostalgia per quei tempi che, purtroppo, non torneranno più: "La sua morte è lo spartiacque tra due vite: c’è un prima del 4 marzo 2018 e c’è un dopo, è come se quel giorno fossi morto anch’io, non una parte di me. Adesso so, sappiamo che non potremo più ambire alla felicità piena della vita precedente. Nostra madre sintetizza tutto con una sola parola: altro. Superato un dolore simile, gli imprevisti, i problemi, le tensioni quotidiane sono idiozie vissute come tali. La morte come spartiacque, è così. Io ho una moglie, un figlio, gli amici, il lavoro e un pensiero che si ripresenta costantemente nel cervello e che mi rappresenta: l’assenza".